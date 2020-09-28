Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Форталеза
Сантос - Форталеза: обзор матча 28 сентября 2020
Сантос
28.09.2020, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Форталеза
42'
Мадсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Форталеза
89'
Замена
Марлон
️️️️
Давид
Замена
Л. Брага
️️️️
Й. Сотельдо
85'
Замена
P.
️️️️
Мадсон
84'
Замена
R.
️️️️
А. Гомес
74'
Замена
К. Санчес
️️️️
Ж. Мота
73'
72'
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
Фелипе
Желтая карточка
Ф. Джонатан
70'
69'
Замена
Рональд
️️️️
O.
55'
Желтая карточка
Ромариньо
ГОЛ! 1:0!
Мадсон
Пас отдал
Мариньо
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
7
Мариньо
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
15
Фелипе
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
26
Jackson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сантос
12
Джон
ВР
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
8
Ивоней
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
31
ParÃ¡
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
2
Derick
ЦФ
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
8
Рональд
ОП
25
Марлон
ЦП
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
10
Éderson
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
4
Roger Carvalho
ЦФ
4-2-2-2
34
Пауло
6
Джонатан
14
Перес
31
Алекс
22
Мадсон
30
Сотельдо
10
Мота
11
Гомес
7
Мариньо
21
19
Жорже
3-4-1-2
27
6
13
4
Паулао
8
Жуниньо
11
Ромариньо
11
15
Фелипе
7
Давид
9
Паулиста
26
22
Мадсон
31
31
22
Мадсон
11
Гомес
21
21
11
Гомес
30
Сотельдо
22
Брага
22
Брага
30
Сотельдо
10
Мота
7
Санчес
7
Санчес
10
Мота
11
8
Рональд
8
Рональд
11
15
Фелипе
7
Фрагапане
7
Фрагапане
15
Фелипе
7
Давид
25
Марлон
25
Марлон
7
Давид
Остались в запасе
Сантос
Форталеза
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
9
Jobson
ЦФ
2
Derick
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
12
Джон
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
10
Éderson
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
4
Roger Carvalho
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
9
Jobson
ЦФ
2
Derick
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
12
Джон
ВР
Остались в запасе
10
Éderson
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
4
Roger Carvalho
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сантос - Форталеза
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
Новости команд
Все
Сантос
Форталеза
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+