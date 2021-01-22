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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Сантос
Форталеза - Сантос: обзор матча 22 января 2021
Форталеза
22.01.2021, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
2 : 0
Завершен
Сантос
48'
Жуниньо (П)
66'
В. Паулиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Сантос
Замена
D.
️️️️
Жуниньо
89'
83'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Л. Брага
80'
Замена
В. Леонардо
️️️️
G.
80'
Замена
T.
️️️️
А. Гомес
Замена
Тинга
️️️️
Фелипе
74'
Замена
Рональд
️️️️
Ромариньо
74'
ГОЛ! 2:0!
В. Паулиста
Пас отдал
Y. César
66'
Желтая карточка
C.
64'
63'
Замена
Б. Маркес
️️️️
М. Леонардо
63'
Замена
L. Lourenço
️️️️
Ж. Мота
Замена
Y. César
️️️️
O.
61'
Замена
В. Паулиста
️️️️
M. VÃ¡zquez
61'
Желтая карточка
Фелипе
53'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жуниньо
48'
44'
Пенальти не реализован!
Ж. Мота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
13
Gabriel Dias
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Жуниньо
ЦП
15
Фелипе
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
26
Jackson
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
6
Сандри
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
6
Laércio Soldá
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
8
Рональд
ОП
8
Derley
ЦП
57
Yuri César
ЦФ
79
Willian Santos
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Сантос
1
Владимир
ВР
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
20
Анжело Габриэль
ПВ
18
Fernando
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
43
Renyer
ЦФ
3-5-1-1
27
13
4
Паулао
6
15
Фелипе
32
11
11
Ромариньо
8
Жуниньо
7
Давид
26
4-2-2-2
34
Пауло
22
Мадсон
15
Фелипе
31
Алекс
6
Джонатан
6
Сандри
10
Мота
22
Брага
11
Гомес
38
Леонардо
6
11
57
57
11
11
Ромариньо
8
Рональд
8
Рональд
11
Ромариньо
15
Фелипе
2
Тинга
2
Тинга
15
Фелипе
8
Жуниньо
8
8
8
Жуниньо
32
9
Паулиста
9
Паулиста
32
3
Леонардо
3
Леонардо
25
25
10
Мота
37
37
10
Мота
11
Гомес
29
29
11
Гомес
38
Леонардо
9
Маркес
9
Маркес
38
Леонардо
22
Брага
20
Габриэль
20
Габриэль
22
Брага
Остались в запасе
Форталеза
Сантос
4
Вандерсон
ЦЗ
79
Willian Santos
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Juan Quintero
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
1
Владимир
ВР
18
Fernando
ЦФ
43
Renyer
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
4
Вандерсон
ЦЗ
79
Willian Santos
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Juan Quintero
ЦЗ
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
18
Fernando
ЦФ
43
Renyer
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Форталеза - Сантос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
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