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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Сантос
Форталеза - Сантос: обзор матча 25 июля 2022
Форталеза
25.07.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
0 : 0
Завершен
Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Сантос
Желтая карточка
L. Crispim
90'
+1
90'
+1
Замена
Б. Ангуло
️️️️
М. Леонардо
Желтая карточка
Т. Гальярдо
83'
83'
Желтая карточка
Э. Бауэрман
Желтая карточка
Ж. Капишаба
81'
Замена
Ф. Байано
️️️️
Ромариньо
76'
Замена
V. Depietri
️️️️
Мойзес
71'
Замена
L. Sasha
️️️️
М. Хусса
71'
Замена
Робсон
️️️️
L. Crispim
71'
58'
Желтая карточка
А. Габриэль
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
С. Ромеро
58'
58'
Замена
В. Балиэйро
️️️️
Р. Фернандес
57'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Л. Баптистао
55'
Желтая карточка
Р. Фернандес
46'
Замена
Л. Барбоза
️️️️
Б. Оливейра
Желтая карточка
М. Беневенуто
45'
+2
38'
Желтая карточка
М. Леонардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
8
Рональд
ОП
5
Матеус Хусса
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
21
Мойзес
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
40
Бруно Оливейра
АП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Форталеза
6
Лукас Лима
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
93
Макс Валеф
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Сантос
21
Ауро
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
37
Ed Carlos
ЦП
3
Kevyson
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
2
Derick
ЦФ
4-1-1-4
1
29
Капишаба
4
Тити
4
Беневенуто
2
Бритес
8
Рональд
11
Ромариньо
5
Хусса
10
Ромеро
21
Мойзес
91
3-1-1-2-3
34
Пауло
22
Мадсон
4
Бауэрман
6
Джонатан
5
Фернандес
29
Камачо
40
Оливейра
22
Брага
31
Алекс
12
Баптистао
38
Леонардо
11
Ромариньо
27
Байано
27
Байано
11
Ромариньо
5
Хусса
88
88
5
Хусса
10
Ромеро
91
Гальярдо
91
Гальярдо
10
Ромеро
91
30
Робсон
30
Робсон
91
21
Мойзес
11
11
21
Мойзес
5
Фернандес
17
Балиэйро
17
Балиэйро
5
Фернандес
40
Оливейра
21
Барбоза
21
Барбоза
40
Оливейра
12
Баптистао
20
Габриэль
20
Габриэль
12
Баптистао
38
Леонардо
11
Ангуло
11
Ангуло
38
Леонардо
Остались в запасе
Форталеза
Сантос
6
Лукас Лима
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
93
Макс Валеф
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
21
Ауро
ПЗ
37
Ed Carlos
ЦП
3
Kevyson
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
12
Руан Секо
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
2
Derick
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
6
Лукас Лима
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
93
Макс Валеф
ЦФ
Остались в запасе
21
Ауро
ПЗ
37
Ed Carlos
ЦП
3
Kevyson
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
12
Руан Секо
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
2
Derick
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Форталеза - Сантос
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
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