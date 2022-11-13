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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Форталеза
Сантос - Форталеза: обзор матча 13 ноября 2022
Сантос
13.11.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
0 : 2
Завершен
Форталеза
66'
Т. Гальярдо
80'
Мойзес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Форталеза
90'
+4
Замена
Рональд
️️️️
Г. Насименту
86'
Желтая карточка
А. Кайо
Замена
T.
️️️️
Натан
85'
83'
Замена
L. Sasha
️️️️
П. Роша
83'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Т. Гальярдо
Замена
Р. Секо
️️️️
Сандри
82'
Замена
Л. Барбоза
️️️️
Г. Карабахаль
82'
80'
ГОЛ! 0:2!
Мойзес
Пас отдал
С. Ромеро
75'
Замена
Мойзес
️️️️
Ромариньо
Замена
В. Балиэйро
️️️️
Г. Камачо
71'
66'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гальярдо
Пас отдал
Ж. Капишаба
Желтая карточка
Р. Фернандес
57'
48'
Желтая карточка
З. Велисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
6
Сандри
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Форталеза
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сантос
16
Леонардо Сабала
ЦЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
7
Карлос Санчес
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
1
Diogenes
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
8
Рональд
ОП
11
Ромуло Отеро
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
4-1-3-1-1
34
Пауло
23
Пирес
3
Майкон
15
Фелипе
23
Натан
5
Фернандес
27
Карабахаль
6
Сандри
29
Камачо
20
Габриэль
38
Леонардо
4-2-2-3
2
Тинга
4
Тити
2
Бритес
29
Капишаба
8
Кайо
35
Насименту
11
Ромариньо
32
Роша
91
Гальярдо
28
Велисон
16
29
Камачо
17
Балиэйро
17
Балиэйро
29
Камачо
27
Карабахаль
21
Барбоза
21
Барбоза
27
Карабахаль
6
Сандри
12
Секо
12
Секо
6
Сандри
23
Натан
29
29
23
Натан
35
Насименту
8
Рональд
8
Рональд
35
Насименту
32
Роша
88
88
32
Роша
11
Ромариньо
21
Мойзес
21
Мойзес
11
Ромариньо
91
Гальярдо
10
Ромеро
10
Ромеро
91
Гальярдо
Остались в запасе
Сантос
Форталеза
16
Леонардо Сабала
ЦЗ
7
Карлос Санчес
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
1
Diogenes
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
16
Леонардо Сабала
ЦЗ
7
Карлос Санчес
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
1
Diogenes
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сантос - Форталеза
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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