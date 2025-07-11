Матч 13-го тура бразильской Серии A между «Форталезой» и «Сеарой» пройдeт на «Кастелао» в условиях глубокой игровой нестабильности обеих команд. Хозяева отчаянно пытаются выбраться из зоны вылета, а гости всe ещe сохраняют шансы зацепиться за верхнюю половину таблицы.

«Форталеза»

Клуб переживает очевидный спад – семь поражений подряд, включая Кубок Либертадорес и внутренние турниры. В защите «Форталеза» выглядит слабо: 13 пропущенных в 5 матчах и средний показатель 2.6 мяча за игру. Атака также не радует – всего 3 гола за тот же отрезок. Несмотря на поддержку домашних трибун, коллектив проигрывает и дома, и в гостях. Проблемы в обороне системные: команда регулярно проваливает фланги, а центр защиты не справляется с быстрыми нападающими.

«Сеара»

«Сеара» не побеждает на выезде 5 матчей подряд, однако не выглядит полностью безнадежной. Команда больше ориентирована на оборону, при этом старается отвечать быстрыми атаками. В последних 5 матчах пропущено 8 голов – это ниже, чем у соперника, но и не выдающийся показатель. В атаке «Сеара» нестабильна: 4 гола за 5 матчей и средняя реализация 0.8. Но фактор Педро Раула с 12 голами в сезоне даeт шанс команде вскрыть слабую оборону «Форталезы».

Факты о командах:

«Форталеза»

Проиграла 7 матчей подряд во всех турнирах

В последних 5 играх: 3 забитых, 13 пропущенных

В среднем 0.60 гола за матч в атаке, 2.60 – в защите

«Сеара»

Не побеждает в 5 выездных матчах Серии A

В последних 5 играх: 4 забитых, 8 пропущенных

В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите

Прогноз на матч «Форталеза» – «Сеара»

Учитывая текущую форму «Форталезы», особенно в обороне, а также невыразительную игру «Сеары» в атаке, можно ожидать малорезультативный матч. Ни одна из команд не располагает достаточной стабильностью, чтобы доминировать. Вероятен минимальный перевес гостей, использующих контратаки, в то время как хозяева вновь могут остаться без очков.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Сеары».

Рекомендованные ставки: