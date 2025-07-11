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Прогноз на точный счёт матча «Форталеза» – «Сеара»: Серия A Бразилии, 14 июля 2025

11 июля 2025 9:43
Форталеза - Сеара
14 июл. 2025, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 13 тур
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7.00
Точный счёт 0:1 в пользу «Сеары»
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Матч 13-го тура бразильской Серии A между «Форталезой» и «Сеарой» пройдeт на «Кастелао» в условиях глубокой игровой нестабильности обеих команд. Хозяева отчаянно пытаются выбраться из зоны вылета, а гости всe ещe сохраняют шансы зацепиться за верхнюю половину таблицы.

«Форталеза»

Клуб переживает очевидный спад – семь поражений подряд, включая Кубок Либертадорес и внутренние турниры. В защите «Форталеза» выглядит слабо: 13 пропущенных в 5 матчах и средний показатель 2.6 мяча за игру. Атака также не радует – всего 3 гола за тот же отрезок. Несмотря на поддержку домашних трибун, коллектив проигрывает и дома, и в гостях. Проблемы в обороне системные: команда регулярно проваливает фланги, а центр защиты не справляется с быстрыми нападающими.

«Сеара»

«Сеара» не побеждает на выезде 5 матчей подряд, однако не выглядит полностью безнадежной. Команда больше ориентирована на оборону, при этом старается отвечать быстрыми атаками. В последних 5 матчах пропущено 8 голов – это ниже, чем у соперника, но и не выдающийся показатель. В атаке «Сеара» нестабильна: 4 гола за 5 матчей и средняя реализация 0.8. Но фактор Педро Раула с 12 голами в сезоне даeт шанс команде вскрыть слабую оборону «Форталезы».

Факты о командах:

«Форталеза»

  • Проиграла 7 матчей подряд во всех турнирах
  • В последних 5 играх: 3 забитых, 13 пропущенных
  • В среднем 0.60 гола за матч в атаке, 2.60 – в защите

«Сеара»

  • Не побеждает в 5 выездных матчах Серии A
  • В последних 5 играх: 4 забитых, 8 пропущенных
  • В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите

Личные встречи
25% (2)
0% (0)
75% (6)
4
Забитых мячей
13
0.5
В среднем за матч
1.63
1:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:4
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сеара
0 : 1
14.08.2022
Форталеза
Бразилия. Серия А, 3 тур
Форталеза
0 : 1
02.06.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 33 тур
Форталеза
0 : 4
18.11.2021
Сеара
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сеара
3 : 1
02.08.2021
Форталеза
Бразилия. Серия А, 26 тур
Форталеза
0 : 2
21.12.2020
Сеара
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сеара
1 : 0
03.09.2020
Форталеза
Бразилия. Серия А, 32 тур
Форталеза
1 : 0
11.11.2019
Сеара
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сеара
2 : 1
04.08.2019
Форталеза
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Прогноз на матч «Форталеза» – «Сеара»

Учитывая текущую форму «Форталезы», особенно в обороне, а также невыразительную игру «Сеары» в атаке, можно ожидать малорезультативный матч. Ни одна из команд не располагает достаточной стабильностью, чтобы доминировать. Вероятен минимальный перевес гостей, использующих контратаки, в то время как хозяева вновь могут остаться без очков.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Сеары».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Сеары» – коэффициент 7.00
  • Победа «Сеары» – коэффициент 3.30
  • Индивидуальный тотал «Форталезы» меньше 1.0 – коэффициент 1.90

7.00
Точный счёт 0:1 в пользу «Сеары»
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Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Сеара Форталеза
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