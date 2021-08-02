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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Форталеза
Сеара - Форталеза: обзор матча 02 августа 2021
Сеара
02.08.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 14 тур
3 : 1
Завершен
Форталеза
37'
K.
84'
Клебер
86'
Рик
11'
Тинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Форталеза
Желтая карточка
G. Lacerda
90'
+6
89'
Замена
L. Henrique
️️️️
Давид
88'
Замена
I. Torres
️️️️
Тити
ГОЛ! 3:1!
Рик
86'
ГОЛ! 2:1!
Клебер
Пас отдал
G. Lacerda
84'
75'
Желтая карточка
Тити
71'
Замена
Ромариньо
️️️️
M. Vargas
Замена
Рик
️️️️
С. Мендоса
71'
61'
Замена
Фелипе
️️️️
Эдерсон
61'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Робсон
60'
Желтая карточка
Давид
Замена
B.
️️️️
Марлон
56'
Желтая карточка
Марлон
55'
53'
Желтая карточка
M. Vargas
Замена
Клебер
️️️️
K.
46'
ГОЛ! 1:1!
K.
37'
11'
ГОЛ! 0:1!
Тинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
1
Richard
ЦФ
29
Вина
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
45
Лима
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
22
Яго Пикачу
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сеара
12
Indio Geovane
ЦФ
22
Alan
ЦФ
66
Alessandro
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
37
Рик
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Juan Quintero
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
15
Фелипе
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
1-1-5
24
Мессиас
25
Марлон
45
Лима
7
Мендоса
91
Пачеко
70
29
Оливейра
3-1-1-5
27
4
Беневенуто
4
Тити
2
Тинга
13
Эдерсон
7
Давид
22
Пикачу
91
96
30
Робсон
5
Хусса
70
9
Клебер
9
Клебер
70
7
Мендоса
37
Рик
37
Рик
7
Мендоса
25
Марлон
27
27
25
Марлон
13
Эдерсон
15
Фелипе
15
Фелипе
13
Эдерсон
96
11
Ромариньо
11
Ромариньо
96
4
Тити
77
77
4
Тити
30
Робсон
9
Паулиста
9
Паулиста
30
Робсон
7
Давид
88
88
7
Давид
Остались в запасе
Сеара
Форталеза
12
Indio Geovane
ЦФ
22
Alan
ЦФ
66
Alessandro
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Juan Quintero
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
8
Рональд
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
12
Indio Geovane
ЦФ
22
Alan
ЦФ
66
Alessandro
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Juan Quintero
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
8
Рональд
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сеара - Форталеза
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
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