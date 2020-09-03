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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Форталеза
Сеара - Форталеза: обзор матча 03 сентября 2020
Сеара
03.09.2020, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 0
Завершен
Форталеза
44'
Вина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Форталеза
90'
+1
Замена
T. Orobo
️️️️
Жуниньо
Замена
F.
️️️️
Вина
82'
74'
Желтая карточка
M. VÃ¡zquez
Замена
R. SÃ³bis
️️️️
Клебер
74'
Замена
F.
️️️️
W. Oliveira
74'
72'
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
J. Quintero
71'
Желтая карточка
Фелипе
Желтая карточка
Вина
70'
58'
Замена
O.
️️️️
Давид
ГОЛ! 1:0!
Вина
Пас отдал
Шарлес
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
1
Fernando Prass
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
15
Фелипе
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
57
Yuri César
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сеара
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
2
Eduardo
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
8
Рональд
ОП
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
25
Марлон
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
10
Éderson
ЦФ
33
Geilson
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
4
Roger Carvalho
ЦФ
3-2-1-5
91
Пачеко
6
Отавио
2
Хавьер
35
Шарлес
88
Собрал
29
Вина
9
Клебер
3
55
27
1
4-3-1-2
27
2
13
4
Паулао
26
Мело
15
Фелипе
8
Жуниньо
11
Ромариньо
7
Давид
9
Паулиста
57
9
Клебер
23
23
9
Клебер
55
19
19
55
29
Вина
10
10
29
Вина
2
7
Фрагапане
7
Фрагапане
2
8
Жуниньо
9
9
8
Жуниньо
7
Давид
11
11
7
Давид
Остались в запасе
Сеара
Форталеза
2
Eduardo
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
9
Bergson
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
91
Wescley
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
10
Éderson
ЦФ
8
Рональд
ОП
33
Geilson
ЦФ
4
Roger Carvalho
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
25
Марлон
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
2
Eduardo
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
9
Bergson
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
91
Wescley
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Остались в запасе
10
Éderson
ЦФ
8
Рональд
ОП
33
Geilson
ЦФ
4
Roger Carvalho
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
25
Марлон
ЦП
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сеара - Форталеза
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
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