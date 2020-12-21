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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Сеара
Форталеза - Сеара: обзор матча 21 декабря 2020
Форталеза
21.12.2020, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 26 тур
0 : 2
Завершен
Сеара
47'
Лима
55'
Клебер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Сеара
Красная карточка
Жуниньо
90'
+6
Замена
G. Dias
️️️️
Тинга
88'
84'
Замена
Клаус
️️️️
T. Pagnussat
77'
Желтая карточка
Л. Чу
77'
Замена
Шарлес
️️️️
Л. Чу
69'
Замена
S. Mineiro
️️️️
Клебер
Замена
O.
️️️️
Y. César
56'
Замена
B.
️️️️
В. Паулиста
56'
55'
ГОЛ! 0:2!
Клебер
Пас отдал
Вина
47'
ГОЛ! 0:1!
Лима
Пас отдал
Вина
Замена
M. VÃ¡zquez
️️️️
Ромариньо
46'
16'
Пенальти не реализован!
Вина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
2
Тинга
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
11
Ромариньо
ЦП
15
Фелипе
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
26
Jackson
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
1
Richard
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
8
Рональд
ОП
11
Osvaldo
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
8
Derley
ЦП
10
Éderson
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
35
Шарлес
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
1
Fernando Prass
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
3-3-1-3
27
2
Тинга
4
Паулао
26
Мело
11
Ромариньо
15
Фелипе
8
Жуниньо
7
Давид
9
Паулиста
57
26
3-1-3-4
2
Хавьер
6
Отавио
91
Пачеко
88
Собрал
45
Лима
29
Вина
7
Чу
9
Клебер
19
3
1
9
Паулиста
9
9
9
Паулиста
2
Тинга
13
13
2
Тинга
57
11
11
57
11
Ромариньо
32
32
11
Ромариньо
3
4
Клаус
4
Клаус
3
7
Чу
35
Шарлес
35
Шарлес
7
Чу
9
Клебер
11
11
9
Клебер
Остались в запасе
Форталеза
Сеара
10
Éderson
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
10
João Paulo
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
8
Рональд
ОП
1
Marcelo Boeck
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
1
Fernando Prass
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
14
Alyson
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
70
Kelvyn
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
10
Éderson
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
10
João Paulo
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
8
Рональд
ОП
1
Marcelo Boeck
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
8
Derley
ЦП
Остались в запасе
1
Fernando Prass
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
14
Alyson
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
70
Kelvyn
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Форталеза - Сеара
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
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