Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Сеара
Форталеза - Сеара: обзор матча 02 июня 2022
Форталеза
02.06.2022, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Сеара
45+11'
Клебер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Сеара
Желтая карточка
З. Велисон
89'
83'
Замена
М. Виктор
️️️️
Вина
Замена
V. Depietri
️️️️
Мойзес
79'
Замена
Ромариньо
️️️️
Б. Себальос
70'
67'
Замена
М. Пейшото
️️️️
Клебер
67'
Замена
Ю. Кастильо
️️️️
Эрик
Замена
Робсон
️️️️
С. Ромеро
59'
Замена
З. Велисон
️️️️
Л. Лима
59'
Желтая карточка
Я. Пикачу
57'
55'
Желтая карточка
Лима
46'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Ричардсон
45'
+12
Желтая карточка
Клебер
45'
+11
ГОЛ! 0:1!
Клебер
Пас отдал
Вина
33'
Желтая карточка
Ричардсон
Желтая карточка
Л. Лима
27'
21'
Замена
G. Lacerda
️️️️
Л. Отавио
20'
Желтая карточка
Ричард
Желтая карточка
Б. Себальос
20'
Красная карточка
Фелипе
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
15
Фелипе
ЦП
22
Яго Пикачу
ЦФ
21
Мойзес
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
2
Нино Параиба
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
26
Ричардсон
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
25
Ричард
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
45
Лима
ЦФ
29
Вина
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Форталеза
28
Habraão
ЦЗ
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Сеара
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
50
Vinícius Machado
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
3-2-2-3
1
29
Капишаба
3
Себальос
6
Лима
4
Тити
4
Беневенуто
35
Насименту
15
Фелипе
10
Ромеро
21
Мойзес
22
Пикачу
1-5
24
Мессиас
33
Эрик
29
Вина
45
Лима
9
Клебер
25
Ричард
3
Себальос
11
Ромариньо
11
Ромариньо
3
Себальос
6
Лима
28
Велисон
28
Велисон
6
Лима
10
Ромеро
30
Робсон
30
Робсон
10
Ромеро
21
Мойзес
11
11
21
Мойзес
29
Вина
44
Виктор
44
Виктор
29
Вина
6
Отавио
15
15
6
Отавио
33
Эрик
77
Кастильо
77
Кастильо
33
Эрик
26
Ричардсон
88
Собрал
88
Собрал
26
Ричардсон
9
Клебер
99
Пейшото
99
Пейшото
9
Клебер
Остались в запасе
Форталеза
Сеара
28
Habraão
ЦЗ
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
16
Fernando Miguel
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
50
Vinícius Machado
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
28
Habraão
ЦЗ
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
16
Fernando Miguel
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
50
Vinícius Machado
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Форталеза - Сеара
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
Новости команд
Все
Форталеза
Сеара
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
Стало известно, рассматривал ли «Спартак» кандидатуру Моцарта
2025.12.22 12:17
2
3 экс-игрока РПЛ стали чемпионами Бразилии
2025.12.04 09:04
«Сеара» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 3.00
2025.09.19 10:22
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
Стало известно, рассматривал ли «Спартак» кандидатуру Моцарта
2025.12.22 12:17
2
3 экс-игрока РПЛ стали чемпионами Бразилии
2025.12.04 09:04
«Сеара» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 3.00
2025.09.19 10:22
«Сеара» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.15 20:14
«Интернасьонал» – «Сеара»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.19 09:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+