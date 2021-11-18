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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Сеара
Форталеза - Сеара: обзор матча 18 ноября 2021
Форталеза
18.11.2021, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
0 : 4
Завершен
Сеара
14'
Лима
45+1'
Вина
86'
Вина
90+3'
Й. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Сеара
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Й. Гонсалес
Пас отдал
С. Мендоса
Желтая карточка
М. Беневенуто
90'
+1
86'
ГОЛ! 0:3!
Вина
Пас отдал
С. Мендоса
80'
Желтая карточка
С. Мендоса
Замена
В. Паулиста
️️️️
Робсон
77'
Замена
E.
️️️️
Эдерсон
74'
Замена
Ромариньо
️️️️
V. Depietri
74'
74'
Замена
I.
️️️️
G. Dias
73'
Замена
Марлон
️️️️
Лима
69'
Желтая карточка
G. Dias
67'
Замена
W. Oliveira
️️️️
F.
66'
Желтая карточка
J. Ricardo
66'
Желтая карточка
F.
65'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
J.
54'
Замена
G. Lacerda
️️️️
Л. Отавио
Замена
M. Vargas
️️️️
Тити
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Вина
Пас отдал
С. Мендоса
14'
ГОЛ! 0:1!
Лима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Тинга
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
5
Матеус Хусса
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
9
Jael
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
29
Вина
ЦФ
45
Лима
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
33
Nathan Mendes
ЦЗ
15
Фелипе
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
7
Edinho
ЦП
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Сеара
2
Igor
ЦЗ
77
Gabriel Santos
ЦП
25
Марлон
ЦП
1
Richard
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
37
Рик
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
4-1-5
1
2
Тинга
4
Тити
26
Мело
4
Беневенуто
13
Эдерсон
22
Пикачу
11
30
Робсон
8
Рональд
5
Хусса
2-5
24
Мессиас
13
88
Собрал
1
6
Отавио
91
Пачеко
19
11
11
Ромариньо
11
Ромариньо
11
13
Эдерсон
7
7
13
Эдерсон
30
Робсон
9
Паулиста
9
Паулиста
30
Робсон
4
Тити
96
96
4
Тити
13
2
2
13
45
Лима
25
Марлон
25
Марлон
45
Лима
9
11
Гонсалес
11
Гонсалес
9
19
55
55
19
6
Отавио
15
15
6
Отавио
Остались в запасе
Форталеза
Сеара
27
Felipe Alves
ВР
33
Nathan Mendes
ЦЗ
15
Фелипе
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
77
Gabriel Santos
ЦП
1
Richard
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
37
Рик
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
33
Nathan Mendes
ЦЗ
15
Фелипе
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
77
Gabriel Santos
ЦП
1
Richard
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
37
Рик
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Форталеза - Сеара
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
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