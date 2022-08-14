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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Форталеза
Сеара - Форталеза: обзор матча 14 августа 2022
Сеара
14.08.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Форталеза
17'
Мойзес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеара - Форталеза
90'
+6
Замена
M. Vargas
️️️️
Робсон
89'
Замена
Ф. Байано
️️️️
Т. Гальярдо
Замена
Б. Пачеко
️️️️
В. Луис
86'
72'
Замена
V. Depietri
️️️️
Мойзес
Замена
Л. Рибейро
️️️️
М. Виктор
69'
Замена
Лима
️️️️
Вина
61'
Замена
J. Vásquez
️️️️
М. Пейшото
60'
57'
Желтая карточка
З. Велисон
Замена
Эрик
️️️️
Ричардсон
46'
44'
Желтая карточка
Робсон
Желтая карточка
С. Мендоса
40'
Желтая карточка
G. Lacerda
37'
37'
Желтая карточка
М. Беневенуто
37'
Желтая карточка
Т. Гальярдо
Желтая карточка
Н. Параиба
35'
17'
ГОЛ! 0:1!
Мойзес
Пас отдал
Робсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
44
Маркос Виктор
ЦЗ
26
Ричардсон
ОП
25
Ричард
ОП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
29
Вина
АП
2
Нино Параиба
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Форталеза
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
8
Рональд
ОП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Michel
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
45
Лима
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
9
Jael
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
28
Habraão
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
18
David
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
1-2-1-1-5
44
Виктор
26
Ричардсон
25
Ричард
8
Кастильо
29
Вина
7
Мендоса
15
12
Луис
99
Пейшото
1
4-1-1-1-4
2
Бритес
4
Беневенуто
4
Тити
29
Капишаба
8
Рональд
88
21
Мойзес
28
Велисон
91
Гальярдо
30
Робсон
16
12
Луис
91
Пачеко
91
Пачеко
12
Луис
44
Виктор
14
Рибейро
14
Рибейро
44
Виктор
29
Вина
45
Лима
45
Лима
29
Вина
26
Ричардсон
33
Эрик
33
Эрик
26
Ричардсон
99
Пейшото
95
95
99
Пейшото
91
Гальярдо
27
Байано
27
Байано
91
Гальярдо
30
Робсон
96
96
30
Робсон
21
Мойзес
11
11
21
Мойзес
Остались в запасе
Сеара
Форталеза
31
Дентиньо
ЦФ
2
Michel
ЦЗ
77
Юри Кастильо
ЦФ
9
Jael
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
1
Marcelo Boeck
ВР
28
Habraão
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
18
David
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
2
Michel
ЦЗ
77
Юри Кастильо
ЦФ
9
Jael
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
28
Habraão
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
18
David
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сеара - Форталеза
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
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