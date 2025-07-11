Матч на «Кастелао» станет важным для обоих клубов. «Форталеза» продолжает падение – 7 поражений подряд, 13 пропущенных за 5 туров и лишь 10 очков в таблице. «Сеара» играет неровно, но стабильнее соперника, пусть и не выигрывает в гостях уже 5 матчей подряд. Очные встречи также говорят в пользу «Сеары» – она не проигрывает «Форталезе» 8 матчей подряд.

«Форталеза»

Команда в глубоком кризисе: проигрывает и пропускает в каждом из последних матчей. В 5 турах – 0.6 гола за игру. Даже дома уступили «Сантосу» и «Крузейро». Линия обороны не справляется с быстрыми атаками.

«Сеара»

Форма неидеальна, но «Сеара» более собрана. Есть ничья с «Спортом» и победа над «Сампайо Корреа». Команда забивает в 4 очных матчах подряд с «Форталезой» и традиционно играет против неe успешно.

Прогноз на матч

Матч получится закрытым, с осторожной игрой. Учитывая плохую форму хозяев и статистику очных встреч, «Сеара» как минимум не проиграет.

Вероятность захода – около 64%, потому что:

«Форталеза» проиграла 7 матчей подряд;

«Сеара» не проигрывает этому сопернику с 2022 года;

гости стабильно забивают и играют компактнее.

Рекомендация: двойной шанс на «Сеару» (Х2) – коэффициент 1.90