30 июля на стадионе Arena do Grêmio в Порту-Алегри состоится матч 14-го тура чемпионата Бразилии между «Гремио» и «Форталезой». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и отчаянно борются за очки. «Гремио» не выигрывает в шести матчах подряд, а «Форталеза» пока не набрала ни одного очка в последних четырeх выездных встречах. Матч обещает быть напряжeнным, ведь обе стороны стремятся выйти из кризиса.

«Гремио»

«Гремио» находится в сложной ситуации: команда проиграла 4 из последних 6 матчей, набрала лишь 17 очков и скатилась на 14-е место. За последние 5 встреч клуб забил всего 3 гола при 9 пропущенных. Команда испытывает серьeзные трудности в атаке: даже лидер нападения Мартин Брэйтуэйт с 13 голами в 29 матчах не может спасти от спада. Проблемы и в обороне – «Гремио» пропускает почти по два мяча за игру. На домашнем стадионе команда выступает немного стабильнее, но и здесь победы даются с большим трудом.

«Форталеза»

«Форталеза» идeт на 18-м месте и борется за выживание. Однако команда в последних турах смотрится бодрее, особенно после победы 3:1 над «Ред Булл Брагантино». За последние 5 игр «Форталеза» забила 7 мячей и пропустила 8 – команда играет в атакующий футбол, но страдает из-за нестабильной обороны. Лусеро – ключевая фигура, он забил 11 мячей в сезоне. Основная проблема – гостевая форма: 4 подряд поражения вне дома без намeка на очки.

Факты о командах

«Гремио»

Не выигрывает в 6 матчах подряд

В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 матчах подряд

3 гола в 5 последних матчах

«Форталеза»

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Победа 3:1 в последнем туре

4 поражения подряд на выезде

Прогноз на матч «Гремио» – «Форталеза»

Обе команды подходят к матчу с серьeзными проблемами: у «Гремио» спад результатов и слабая атака, у «Форталезы» – хрупкая оборона и неудачная серия в гостях. Учитывая уязвимость защитных линий и настрой соперников на прерывание неудач, можно ожидать обоюдно открытый футбол. Обе команды, несмотря на турнирные проблемы, регулярно забивают. Вероятен обмен голами, а ничья выглядит логичным исходом.

Рекомендованные ставки: