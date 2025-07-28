Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гремио» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.85

28 июля 2025 10:33
Гремио - Форталеза
30 июл. 2025, среда 02:30 | Бразилия. Серия А, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

30 июля на стадионе Arena do Grêmio в Порту-Алегри состоится матч 14-го тура чемпионата Бразилии между «Гремио» и «Форталезой». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и отчаянно борются за очки. «Гремио» не выигрывает в шести матчах подряд, а «Форталеза» пока не набрала ни одного очка в последних четырeх выездных встречах. Матч обещает быть напряжeнным, ведь обе стороны стремятся выйти из кризиса.

«Гремио»

«Гремио» находится в сложной ситуации: команда проиграла 4 из последних 6 матчей, набрала лишь 17 очков и скатилась на 14-е место. За последние 5 встреч клуб забил всего 3 гола при 9 пропущенных. Команда испытывает серьeзные трудности в атаке: даже лидер нападения Мартин Брэйтуэйт с 13 голами в 29 матчах не может спасти от спада. Проблемы и в обороне – «Гремио» пропускает почти по два мяча за игру. На домашнем стадионе команда выступает немного стабильнее, но и здесь победы даются с большим трудом.

«Форталеза»

«Форталеза» идeт на 18-м месте и борется за выживание. Однако команда в последних турах смотрится бодрее, особенно после победы 3:1 над «Ред Булл Брагантино». За последние 5 игр «Форталеза» забила 7 мячей и пропустила 8 – команда играет в атакующий футбол, но страдает из-за нестабильной обороны. Лусеро – ключевая фигура, он забил 11 мячей в сезоне. Основная проблема – гостевая форма: 4 подряд поражения вне дома без намeка на очки.

Факты о командах

«Гремио»

  • Не выигрывает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • 3 гола в 5 последних матчах

«Форталеза»

  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 3:1 в последнем туре
  • 4 поражения подряд на выезде

Личные встречи
20% (2)
50% (5)
30% (3)
7
Забитых мячей
7
0.7
В среднем за матч
0.7
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 29 тур
Гремио
3 : 1
05.10.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 10 тур
Форталеза
1 : 0
20.06.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 25 тур
Форталеза
1 : 1
30.09.2023
Гремио
Бразилия. Серия А, 6 тур
Гремио
0 : 0
14.05.2023
Форталеза
Бразилия. Серия А, 26 тур
Форталеза
1 : 0
14.10.2021
Гремио
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
0 : 0
28.06.2021
Форталеза
Бразилия. Серия А, 29 тур
Форталеза
0 : 0
10.01.2021
Гремио
Бразилия. Серия А, 10 тур
Гремио
1 : 1
13.09.2020
Форталеза
Бразилия. Серия А, 27 тур
Форталеза
2 : 1
19.10.2019
Гремио
Бразилия. Серия А, 8 тур
Гремио
1 : 0
09.06.2019
Форталеза
Показать все

Прогноз на матч «Гремио» – «Форталеза»

Обе команды подходят к матчу с серьeзными проблемами: у «Гремио» спад результатов и слабая атака, у «Форталезы» – хрупкая оборона и неудачная серия в гостях. Учитывая уязвимость защитных линий и настрой соперников на прерывание неудач, можно ожидать обоюдно открытый футбол. Обе команды, несмотря на турнирные проблемы, регулярно забивают. Вероятен обмен голами, а ничья выглядит логичным исходом.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Ничья – коэффициент 3.40

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Форталеза Гремио
Другие прогнозы
29.07.2025
18:00
2.00
Лига чемпионов, 2 раунд
Кайрат - КуПС
Победа «КуПС» или ничья
29.07.2025
18:30
1.72
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
Акрон - Балтика
Обе забьют
29.07.2025
18:30
1.60
Россия. Кубок, группа B, 1 тур
Динамо - Сочи
победа «Динамо»
29.07.2025
20:45
1.90
Россия. Кубок, группа B, 1 тур
Краснодар - Крылья Советов
Победа «Краснодара»
29.07.2025
21:00
1.88
Лига чемпионов, 2 раунд
Дрита - Копенгаген
Обе команды забьют
29.07.2025
21:00
1.74
Лига чемпионов, 2 раунд
Динамо К - Хэмран
Победа «Динамо Киев» + тотал меньше 3.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 