Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Гремио
Форталеза - Гремио: обзор матча 14 октября 2021
Форталеза
14.10.2021, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Гремио
80'
Я. Пикачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Гремио
90'
+4
Желтая карточка
Ã. Cardoso
Желтая карточка
Фелипе
89'
Замена
I. Torres
️️️️
Давид
84'
Замена
Б. Мело
️️️️
L. Crispim
83'
83'
Замена
D. Souza
️️️️
T. Rodrigues
81'
Желтая карточка
Руан
ГОЛ! 1:0!
Я. Пикачу
80'
Замена
Ромариньо
️️️️
M. Vargas
69'
68'
Замена
Ã. Cardoso
️️️️
J. Pyerre
68'
Замена
Х. Кампас
️️️️
Алиссон
Замена
А. Энрикес
️️️️
Робсон
62'
Желтая карточка
Робсон
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
15
Фелипе
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
22
Яго Пикачу
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гремио
12
Бренно
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
25
Алиссон
ЦП
36
Гильерме Гедес
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
4
Руан
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
7
Edinho
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Гремио
28
Пауло Миранда
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
3-2-1-4
27
4
Беневенуто
2
Тинга
4
Тити
15
Фелипе
13
Эдерсон
7
Давид
22
Пикачу
30
Робсон
96
91
1-1-1-5
12
Бренно
97
37
Дарлан
25
Алиссон
4
Руан
21
16
Силва
11
Феррейра
2
Вандерсон
91
26
Мело
26
Мело
91
96
11
Ромариньо
11
Ромариньо
96
30
Робсон
9
Энрикес
9
Энрикес
30
Робсон
7
Давид
77
77
7
Давид
25
Алиссон
8
Кампас
8
Кампас
25
Алиссон
21
22
22
21
97
7
7
97
Остались в запасе
Форталеза
Гремио
1
Marcelo Boeck
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
7
Edinho
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
28
Пауло Миранда
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
7
Edinho
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
Остались в запасе
28
Пауло Миранда
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Форталеза - Гремио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
Новости команд
Все
Форталеза
Гремио
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+