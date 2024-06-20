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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Гремио
Форталеза - Гремио: обзор матча 20 июня 2024
Форталеза
20.06.2024, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Гремио
42'
Х. Мартин Лусеро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Гремио
90'
+5
Желтая карточка
Рейналдо
Желтая карточка
Х. Мартин Лусеро
90'
+5
Желтая карточка
Калебе
90'
+1
86'
Замена
Ф. Кристальдо
️️️️
Ж. Педро
81'
Желтая карточка
Эденилсон
78'
Замена
Натан
️️️️
Доди
Замена
I. Machuca
️️️️
Б. Лопес
77'
Замена
L. Sasha
️️️️
П. Аугусто
77'
Замена
Калебе
️️️️
Т. Почеттино
72'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Э. Мартинес
72'
Замена
З. Велисон
️️️️
Г. Насименту
67'
66'
Замена
Ф. Карбальо
️️️️
Д. Кейрос
66'
Замена
Эденилсон
️️️️
К. Павон
45'
+8
Желтая карточка
А. Маркесин
45'
+4
Желтая карточка
Р. Эли
44'
Красная карточка
Ж. Виларди
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Мартин Лусеро
42'
Желтая карточка
П. Аугусто
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
77
Брено Лопес
ПВ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
(К)
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
32
Педро Роша
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Калебе
ЦП
37
Kauan
ЦП
4
Amorim
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
97
Caíque
ВР
36
Ната
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
35
Рональд
ОП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
14
Натан
АП
3-2-2-3
6
Джонатан
4
Тити
2
Тинга
35
Насименту
28
Аугусто
6
Мартинес
77
Лопес
8
Почеттино
1
18
Лусеро
4-1-2-2
1
Маркесин
18
Педро
19
Эли
6
Мартинс
6
Рейналдо
17
Доди
6
Виларди
37
Ду Кейрос
9
Жоао Педро
7
Павон
35
Насименту
28
Велисон
28
Велисон
35
Насименту
77
Лопес
11
11
77
Лопес
8
Почеттино
30
Калебе
30
Калебе
8
Почеттино
28
Аугусто
88
88
28
Аугусто
6
Мартинес
22
Пикачу
22
Пикачу
6
Мартинес
37
Ду Кейрос
33
Карбальо
33
Карбальо
37
Ду Кейрос
7
Павон
88
Эденилсон
88
Эденилсон
7
Павон
18
Педро
19
Кристальдо
19
Кристальдо
18
Педро
17
Доди
14
Натан
14
Натан
17
Доди
Остались в запасе
Форталеза
Гремио
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
37
Kauan
ЦП
4
Amorim
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
1
Рафаэль Кабрал
ВР
97
Caíque
ВР
36
Ната
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
35
Рональд
ОП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
37
Kauan
ЦП
4
Amorim
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
97
Caíque
ВР
36
Ната
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
35
Рональд
ОП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Форталеза - Гремио
3
1
4
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
7
Офсайды
1
3
Количество передач
526
499
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.71
1.01
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Joao Vitor Gobi, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
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