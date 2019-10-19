Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Гремио
Форталеза - Гремио: обзор матча 19 октября 2019
Форталеза
19.10.2019, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Завершен
Гремио
35'
В. Паулиста
41'
O.
10'
П. Миранда
10'
П. Миранда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Гремио
90'
+4
Вторая желтая
R. Galhardo
90'
+4
Желтая карточка
R. Galhardo
Желтая карточка
K.
90'
+3
Желтая карточка
Марлон
82'
Замена
️️️️
Марлон
71'
Замена
️️️️
K.
71'
62'
Замена
️️️️
Эвертон
62'
Замена
️️️️
P.
Замена
️️️️
N. Bonilha
60'
ГОЛ! 2:2!
O.
Пас отдал
В. Паулиста
41'
ГОЛ! 1:2!
В. Паулиста
Пас отдал
Ромариньо
35'
Желтая карточка
C.
32'
29'
Желтая карточка
Андре
29'
Желтая карточка
Андре
10'
ГОЛ! 0:2!
П. Миранда
Пас отдал
R. Galhardo
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Миранда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
13
Gabriel Dias
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
15
Фелипе
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
7
Edinho
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гремио
1
Phelipe Megiolaro
ВР
42
Rafael Galhardo
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
27
Ромуло
ЦП
13
RÃ´mulo
ЦП
5
Michel
ЦП
16
Тасиано
ЦП
25
PepÃª
ЦП
21
Андре
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Форталеза
1
Марсело Бук
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Тинга
ЦЗ
29
Adalberto
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
8
Derley
ЦП
27
Nenê Bonilha
ЦП
22
Felipe Araruna
ЦП
85
Матеус Алессандро
ЦП
25
Марлон
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
86
Kieza
ЦФ
Гремио
48
Пауло Виктор
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
2
Léo Moura
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
8
Майкон
ЦП
25
Алиссон
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
30
Patrick
ЦП
9
Diego Tardelli
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
4-5-1
27
13
4
Паулао
6
2
8
Жуниньо
7
11
11
Ромариньо
15
Фелипе
9
Паулиста
4-5-2
1
44
Брас
28
Миранда
29
Капишаба
42
27
Ромуло
5
16
Тасиано
25
13
10
Лусиано
21
Андре
27
27
25
Марлон
25
Марлон
86
86
30
30
7
Эвертон
7
Эвертон
Остались в запасе
Форталеза
Гремио
14
Фелипе Пирес
ЛВ
1
Марсело Бук
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Тинга
ЦЗ
29
Adalberto
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
8
Derley
ЦП
22
Felipe Araruna
ЦП
85
Матеус Алессандро
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
37
Дарлан
ОП
48
Пауло Виктор
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
2
Léo Moura
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
25
Алиссон
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
9
Diego Tardelli
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
14
Фелипе Пирес
ЛВ
1
Марсело Бук
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Тинга
ЦЗ
29
Adalberto
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
8
Derley
ЦП
22
Felipe Araruna
ЦП
85
Матеус Алессандро
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
48
Пауло Виктор
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
2
Léo Moura
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
25
Алиссон
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
9
Diego Tardelli
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Форталеза - Гремио
8
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
8
4
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
Новости команд
Все
Форталеза
Гремио
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+