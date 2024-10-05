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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Форталеза
Гремио - Форталеза: обзор матча 05 октября 2024
Гремио
05.10.2024, суббота, 03:30
Бразилия. Серия А, 29 тур
3 : 1
Завершен
Форталеза
14'
А. Аравена
60'
М. Брейтуэйт
90+1'
Й. Сотельдо
19'
Г. Насименту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Форталеза
90'
+4
Желтая карточка
Б. Кушчевич
ГОЛ! 3:1!
Й. Сотельдо
90'
+1
Красная карточка
Фабио
90'
Желтая карточка
Доди
88'
Желтая карточка
Ж. Педро
86'
84'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
М. Россетто
Замена
Д. Коста
️️️️
Эденилсон
84'
Замена
Р. Кабрал
️️️️
C.
84'
80'
Вторая желтая
E. Mancuso
73'
Замена
Мойзес
️️️️
Б. Лопес
73'
Замена
Калебе
️️️️
Я. Пикачу
69'
Желтая карточка
Х. Мартин Лусеро
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
А. Аравена
66'
62'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
Г. Насименту
ГОЛ! 2:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Доди
60'
36'
Желтая карточка
E. Mancuso
Замена
P. Geromel
️️️️
Г. Мартинс
31'
19'
ГОЛ! 1:1!
Г. Насименту
Пас отдал
Я. Пикачу
ГОЛ! 1:0!
А. Аравена
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
97
Caíque
ВР
6
Рейналдо
(К)
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
40
Eros Mancuso
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
22
Яго Пикачу
(К)
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
34
Igor Schlemper
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
14
Натан
АП
19
Диего Коста
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
30
Калебе
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
8
Томас Почеттино
АП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
4-1-2-1-2
97
6
Рейналдо
6
Мартинс
4
Каннеман
18
Педро
17
Доди
6
Виларди
88
Эденилсон
19
Кристальдо
28
Аравена
22
Брейтуэйт
4-1-3-1-2
40
13
Кушчевич
14
91
Пачеко
28
Велисон
22
Пикачу
5
Россетто
35
Насименту
77
Лопес
18
Лусеро
1
97
1
Кабрал
1
Кабрал
97
6
Мартинс
3
3
6
Мартинс
28
Аравена
30
Сотельдо
30
Сотельдо
28
Аравена
88
Эденилсон
19
Коста
19
Коста
88
Эденилсон
22
Пикачу
30
Калебе
30
Калебе
22
Пикачу
5
Россетто
6
Мартинес
6
Мартинес
5
Россетто
35
Насименту
8
Почеттино
8
Почеттино
35
Насименту
77
Лопес
21
Мойзес
21
Мойзес
77
Лопес
Остались в запасе
Гремио
Форталеза
34
Igor Schlemper
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
34
Igor Schlemper
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Остались в запасе
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Гремио - Форталеза
2
1
1
3
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
9
Офсайды
2
1
Количество передач
338
573
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.19
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
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