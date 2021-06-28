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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Форталеза
Гремио - Форталеза: обзор матча 28 июня 2021
Гремио
28.06.2021, понедельник, 02:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Форталеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Форталеза
90'
+3
Желтая карточка
Тити
90'
+3
Желтая карточка
O.
Замена
Рикардиньо
️️️️
Д. Коста
87'
87'
Замена
I. Torres
️️️️
Робсон
Пенальти не реализован!
D. Souza
83'
Желтая карточка
Д. Барбоза
75'
70'
Замена
O.
️️️️
Ромариньо
70'
Замена
Фелипе
️️️️
Рональд
Замена
П. Миранда
️️️️
Матеузиньо
65'
63'
Пенальти не реализован!
Я. Пикачу
Красная карточка
В. Каннеман
59'
49'
Желтая карточка
Рональд
Желтая карточка
Д. Коста
37'
28'
Желтая карточка
Эдерсон
Замена
Л. Силва
️️️️
Т. Сантос
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Виктор Бобсин
ОП
21
Тиаго Сантос
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Рональд
ОП
13
Эдерсон
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
30
Робсон
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гремио
31
Адриэл
ВР
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
37
Дарлан
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
11
Osvaldo
ЦП
15
Фелипе
ЦП
97
Pablo
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Чапеко
16
Барбоза
13
Рафинья
3
4
Каннеман
8
Бобсин
21
Сантос
2
Матеузиньо
11
Коста
11
Феррейра
7
3-1-3-1-2
27
4
Беневенуто
4
Тити
2
Тинга
8
Рональд
22
Пикачу
11
Ромариньо
13
Эдерсон
7
Давид
91
30
Робсон
21
Сантос
16
Силва
16
Силва
21
Сантос
11
Коста
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
11
Коста
2
Матеузиньо
28
Миранда
28
Миранда
2
Матеузиньо
30
Робсон
77
77
30
Робсон
11
Ромариньо
11
11
11
Ромариньо
8
Рональд
15
Фелипе
15
Фелипе
8
Рональд
Остались в запасе
Гремио
Форталеза
38
Лео Перейра
ПВ
50
Jhonata Robert
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
37
Дарлан
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦП
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
2
Вандерсон
ПЗ
31
Адриэл
ВР
Главный тренер
Ренато Гаушо
93
Макс Валеф
ВР
13
Даниэл Гедес
ПЗ
97
Pablo
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
38
Лео Перейра
ПВ
50
Jhonata Robert
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
37
Дарлан
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
5
Фернандо Энрике
ЦП
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
2
Вандерсон
ПЗ
31
Адриэл
ВР
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
13
Даниэл Гедес
ПЗ
97
Pablo
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Гремио - Форталеза
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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