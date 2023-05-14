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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Форталеза
Гремио - Форталеза: обзор матча 14 мая 2023
Гремио
14.05.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
0 : 0
Завершен
Форталеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Форталеза
90'
+5
Желтая карточка
L. Sasha
Желтая карточка
М. Вилласанти
90'
+3
88'
Замена
В. Заносело
️️️️
А. Кайо
Замена
Натан
️️️️
Бителло
81'
Желтая карточка
В. Каннеман
78'
Замена
Зиньо
️️️️
Ж. Виларди
74'
74'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
Калебе
74'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Х. Мартин Лусеро
Замена
Г. Мартинс
️️️️
Т. Лусиано
73'
67'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Г. Насименту
Замена
Э. Галдино
️️️️
Ф. Кристальдо
65'
52'
Желтая карточка
Калебе
Желтая карточка
Рейналдо
43'
41'
Желтая карточка
Б. Себальос
21'
Желтая карточка
Тити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
58
Томас Лусиано
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
19
Франко Кристальдо
ЦП
10
Бителло
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
29
Вина
АП
6
Жоао Виларди
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
30
Калебе
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
23
Dudu
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Гремио
12
Бренно
ВР
66
Куябано
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
45
Мила
ЦП
17
Эвертон Галдино
ЦП
99
Зиньо
ЦП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
14
Натан
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Форталеза
2
Тинга
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
3-3-1-3
12
Чапеко
6
Рейналдо
4
Каннеман
58
Лусиано
19
Кристальдо
10
Бителло
20
Вилласанти
29
Вина
34
Алвес
9
Суарес
6
Виларди
3-4-1-3
3
Себальос
4
Тити
91
Пачеко
30
Калебе
35
Насименту
88
8
Кайо
11
Ромариньо
18
Лусеро
1
23
58
Лусиано
6
Мартинс
6
Мартинс
58
Лусиано
19
Кристальдо
17
Галдино
17
Галдино
19
Кристальдо
6
Виларди
99
Зиньо
99
Зиньо
6
Виларди
10
Бителло
14
Натан
14
Натан
10
Бителло
8
Кайо
25
Заносело
25
Заносело
8
Кайо
35
Насименту
22
Пикачу
22
Пикачу
35
Насименту
30
Калебе
8
Почеттино
8
Почеттино
30
Калебе
18
Лусеро
10
Ромеро
10
Ромеро
18
Лусеро
Остались в запасе
Гремио
Форталеза
12
Бренно
ВР
66
Куябано
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
45
Мила
ЦП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
16
Лукас Силва
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
2
Тинга
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
66
Куябано
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
45
Мила
ЦП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
16
Лукас Силва
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Остались в запасе
2
Тинга
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Гремио - Форталеза
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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