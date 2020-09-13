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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Форталеза
Гремио - Форталеза: обзор матча 13 сентября 2020
Гремио
13.09.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Форталеза
52'
D. Souza (П)
17'
O.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Форталеза
Замена
G. Azevedo
️️️️
Л. Орехуэла
90'
Замена
Феррейра
️️️️
Ã. Cardoso
90'
89'
Замена
Б. Мело
️️️️
C.
85'
Желтая карточка
D.
78'
Замена
D.
️️️️
O.
77'
Желтая карточка
O.
72'
Замена
Марлон
️️️️
В. Паулиста
Красная карточка
Л. Фернандо
70'
70'
Красная карточка
G. Dias
Желтая карточка
R.
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
D. Souza
52'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
I.
46'
Замена
R.
️️️️
M.
33'
17'
ГОЛ! 0:1!
O.
Пас отдал
Жуниньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
25
Алиссон
ЦП
1
Vanderlei
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Рональд
ОП
8
Жуниньо
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
19
Robinho
ЦП
37
Рилдо
АП
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
25
Марлон
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
33
Geilson
ЦФ
4
Roger Carvalho
ЦФ
4-1-1-5
28
Орехуэла
44
Брас
3
33
Кортес
37
Дарлан
25
Алиссон
7
8
46
22
1
4-1-3-1-1
27
2
13
4
Паулао
6
8
Рональд
8
Жуниньо
11
Ромариньо
11
7
Давид
9
Паулиста
28
Орехуэла
39
39
28
Орехуэла
22
11
Феррейра
11
Феррейра
22
46
19
Фернандо
19
Фернандо
46
8
19
19
8
6
26
Мело
26
Мело
6
11
8
8
11
9
Паулиста
25
Марлон
25
Марлон
9
Паулиста
Остались в запасе
Гремио
Форталеза
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
37
Рилдо
АП
16
Лукас Силва
ОП
16
Диого Барбоза
ЛЗ
10
Пауло Виктор
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
9
T. Orobo
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЛП
88
Luiz Henrique
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
33
Geilson
ЦФ
4
Roger Carvalho
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
37
Рилдо
АП
16
Лукас Силва
ОП
16
Диого Барбоза
ЛЗ
10
Пауло Виктор
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
Остались в запасе
9
T. Orobo
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЛП
88
Luiz Henrique
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
33
Geilson
ЦФ
4
Roger Carvalho
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Гремио - Форталеза
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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