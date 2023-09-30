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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Гремио
Форталеза - Гремио: обзор матча 30 сентября 2023
Форталеза
30.09.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Гремио
43'
Т. Гальярдо (П)
80'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Гремио
Желтая карточка
М. Беневенуто
90'
+6
Замена
С. Ромеро
️️️️
Т. Гальярдо
90'
90'
Замена
Фабио
️️️️
Феррейра
Замена
Тинга
️️️️
D.
90'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
L. Crispim
83'
80'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Рейналдо
Замена
Ромариньо
️️️️
I. Machuca
75'
74'
Желтая карточка
Л. Бесоцци
Замена
Калебе
️️️️
Я. Пикачу
74'
60'
Замена
Л. Бесоцци
️️️️
Ф. Карбальо
59'
Желтая карточка
Натан
59'
Замена
Рональд
️️️️
Натан
46'
Замена
Э. Галдино
️️️️
Ф. Кристальдо
45'
+5
Пенальти не реализован!
Ф. Кристальдо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Гальярдо
43'
34'
Замена
Феррейра
️️️️
Ж. Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
33
Фелипе Карбальо
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
14
Натан
АП
19
Франко Кристальдо
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Форталеза
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
11
Ромариньо
ЛВ
30
Калебе
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
37
Kauan
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Гремио
41
Фелипе Шейбиг
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
11
Феррейра
ЛВ
35
Рональд
ОП
45
Мила
ОП
11
Хуан Итурбе
ПВ
17
Эвертон Галдино
ПВ
7
Андре
ЦФ
3-4-4
4
Беневенуто
2
Фигейреду
31
Эскобар
28
Аугусто
88
11
22
Пикачу
16
91
91
Гальярдо
23
4-2-2-2
12
Чапеко
18
Педро
3
4
Каннеман
6
Рейналдо
33
Карбальо
6
Виларди
14
Натан
19
Кристальдо
9
Жоао Педро
9
Суарес
23
2
Тинга
2
Тинга
23
22
Пикачу
30
Калебе
30
Калебе
22
Пикачу
11
11
Ромариньо
11
Ромариньо
11
91
8
Почеттино
8
Почеттино
91
91
Гальярдо
10
Ромеро
10
Ромеро
91
Гальярдо
Феррейра
2
Фабио
2
Фабио
Феррейра
14
Натан
35
Рональд
35
Рональд
14
Натан
33
Карбальо
77
Бесоцци
77
Бесоцци
33
Карбальо
9
Жоао Педро
11
Феррейра
11
Феррейра
9
Жоао Педро
19
Кристальдо
17
Галдино
17
Галдино
19
Кристальдо
Остались в запасе
Форталеза
Гремио
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
37
Kauan
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
41
Фелипе Шейбиг
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
45
Мила
ОП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
37
Kauan
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Остались в запасе
41
Фелипе Шейбиг
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
45
Мила
ОП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Форталеза - Гремио
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
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