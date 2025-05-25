26 мая на стадионе «Кастелао» в Форталезе состоится интересный матч 10-го тура чемпионата Бразилии между местной «Форталезой» и одним из лидеров текущего сезона – «Крузейро». Обе команды демонстрируют результативную игру, но по разным причинам подходят к поединку с разной мотивацией. «Форталеза» пока не может найти стабильность в чемпионате, тогда как «Крузейро» уверенно держится в верхней части таблицы.
«Форталеза»
Команда провела насыщенный график с участием в Кубке Либертадорес и Кубке Бразилии, что, возможно, сказалось на еe свежести. В последнем туре Série A «Форталеза» была разгромлена «Васко да Гамой» со счeтом 0:3, однако ранее отличилась яркой атакой против «Жувентуде» (5:0) и уверенной игрой в международных турнирах.В последних 5 матчах в чемпионате команда забила 10 мячей – в среднем 2 за игру. Это показатель высокого атакующего потенциала. В защите «Форталеза» действует неплохо – лишь 4 пропущенных за 5 матчей. Главная ударная сила – нападающий Хуан Лусеро, оформивший 11 мячей за сезон.
«Крузейро»
«Крузейро» подходит к матчу с серией из 4 матчей без поражений в лиге и 8 – во всех турнирах. Команда демонстрирует сильную форму: уверенные победы в Кубке Бразилии и Судамерикане, а также разгром «Спорт Ресифи» со счeтом 4:0.Подопечные бьют стабильно: 10 голов в 5 последних матчах, а в обороне выглядят почти безупречно – только 2 пропущенных мяча за этот отрезок. Форвард Габриэл Барбоса продолжает набирать форму и является ключевым элементом атакующих построений.
Факты о командах:
Форталеза
- Забивает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
- Не проигрывает Крузейро в 6 из 8 последних матчей
- Забивает в 5 из 7 последних матчей против Крузейро
Крузейро
- Не проигрывает в 8 последних матчах
- Забивает в среднем 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем 0.40 гола за матч
- Забивает в 8 из 10 последних матчей
Прогноз на матч «Форталеза» – «Крузейро»
Встречаются команды, которые любят и умеют атаковать. «Форталеза» – яркий домашний коллектив, особенно после разгрому «Жувентуде». Однако «Крузейро» демонстрирует стабильность, и еe защита выглядит предпочтительнее. С высокой вероятностью нас ждeт равный матч с голами с обеих сторон. Оба соперника сейчас в форме, но ни один не имеет явного преимущества, особенно учитывая плотный график.
Прогноз на точный счeт: 1:1
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.0 – коэффициент 1.72