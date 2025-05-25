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Прогноз на точный счёт матча «Форталеза» – «Крузейро»: Серия A, 26 мая 2025

25 мая 2025 11:58
Форталеза - Крузейро
26 мая 2025, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 10 тур
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6.80
Прогноз на точный счёт: 1:1
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26 мая на стадионе «Кастелао» в Форталезе состоится интересный матч 10-го тура чемпионата Бразилии между местной «Форталезой» и одним из лидеров текущего сезона – «Крузейро». Обе команды демонстрируют результативную игру, но по разным причинам подходят к поединку с разной мотивацией. «Форталеза» пока не может найти стабильность в чемпионате, тогда как «Крузейро» уверенно держится в верхней части таблицы.

«Форталеза»

Команда провела насыщенный график с участием в Кубке Либертадорес и Кубке Бразилии, что, возможно, сказалось на еe свежести. В последнем туре Série A «Форталеза» была разгромлена «Васко да Гамой» со счeтом 0:3, однако ранее отличилась яркой атакой против «Жувентуде» (5:0) и уверенной игрой в международных турнирах.В последних 5 матчах в чемпионате команда забила 10 мячей – в среднем 2 за игру. Это показатель высокого атакующего потенциала. В защите «Форталеза» действует неплохо – лишь 4 пропущенных за 5 матчей. Главная ударная сила – нападающий Хуан Лусеро, оформивший 11 мячей за сезон.

«Крузейро»

«Крузейро» подходит к матчу с серией из 4 матчей без поражений в лиге и 8 – во всех турнирах. Команда демонстрирует сильную форму: уверенные победы в Кубке Бразилии и Судамерикане, а также разгром «Спорт Ресифи» со счeтом 4:0.Подопечные бьют стабильно: 10 голов в 5 последних матчах, а в обороне выглядят почти безупречно – только 2 пропущенных мяча за этот отрезок. Форвард Габриэл Барбоса продолжает набирать форму и является ключевым элементом атакующих построений.

Факты о командах:

Форталеза

  • Забивает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
  • Не проигрывает Крузейро в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей против Крузейро

Крузейро

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.00 гола за матч
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за матч
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи
50% (3)
33% (2)
17% (1)
7
Забитых мячей
5
1.17
В среднем за матч
0.83
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 21 тур
Крузейро
1 : 2
06.08.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 30 тур
Форталеза
0 : 1
19.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
0 : 1
22.06.2023
Форталеза
Бразилия. Серия А, 28 тур
Крузейро
1 : 1
27.10.2019
Форталеза
Бразилия. Серия А, 9 тур
Форталеза
2 : 1
13.06.2019
Крузейро
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Прогноз на матч «Форталеза» – «Крузейро»

Встречаются команды, которые любят и умеют атаковать. «Форталеза» – яркий домашний коллектив, особенно после разгрому «Жувентуде». Однако «Крузейро» демонстрирует стабильность, и еe защита выглядит предпочтительнее. С высокой вероятностью нас ждeт равный матч с голами с обеих сторон. Оба соперника сейчас в форме, но ни один не имеет явного преимущества, особенно учитывая плотный график.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.0 – коэффициент 1.72

6.80
Прогноз на точный счёт: 1:1
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Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Крузейро Форталеза
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