26 мая на стадионе «Кастелао» в Форталезе состоится интересный матч 10-го тура чемпионата Бразилии между местной «Форталезой» и одним из лидеров текущего сезона – «Крузейро». Обе команды демонстрируют результативную игру, но по разным причинам подходят к поединку с разной мотивацией. «Форталеза» пока не может найти стабильность в чемпионате, тогда как «Крузейро» уверенно держится в верхней части таблицы.

«Форталеза»

Команда провела насыщенный график с участием в Кубке Либертадорес и Кубке Бразилии, что, возможно, сказалось на еe свежести. В последнем туре Série A «Форталеза» была разгромлена «Васко да Гамой» со счeтом 0:3, однако ранее отличилась яркой атакой против «Жувентуде» (5:0) и уверенной игрой в международных турнирах.В последних 5 матчах в чемпионате команда забила 10 мячей – в среднем 2 за игру. Это показатель высокого атакующего потенциала. В защите «Форталеза» действует неплохо – лишь 4 пропущенных за 5 матчей. Главная ударная сила – нападающий Хуан Лусеро, оформивший 11 мячей за сезон.

«Крузейро»

«Крузейро» подходит к матчу с серией из 4 матчей без поражений в лиге и 8 – во всех турнирах. Команда демонстрирует сильную форму: уверенные победы в Кубке Бразилии и Судамерикане, а также разгром «Спорт Ресифи» со счeтом 4:0.Подопечные бьют стабильно: 10 голов в 5 последних матчах, а в обороне выглядят почти безупречно – только 2 пропущенных мяча за этот отрезок. Форвард Габриэл Барбоса продолжает набирать форму и является ключевым элементом атакующих построений.

Факты о командах:

Форталеза

Забивает в среднем 2.00 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Не проигрывает Крузейро в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 5 из 7 последних матчей против Крузейро

Крузейро

Не проигрывает в 8 последних матчах

Забивает в среднем 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем 0.40 гола за матч

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи 50% (3) 33% (2) 17% (1) 7 Забитых мячей 5 1.17 В среднем за матч 0.83 2:1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 1:1 Бразилия. Серия А, 21 тур Крузейро 1 : 2 Форталеза Бразилия. Серия А, 2 тур Форталеза 1 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 30 тур Форталеза 0 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 11 тур Крузейро 0 : 1 Форталеза Бразилия. Серия А, 28 тур Крузейро 1 : 1 Форталеза Бразилия. Серия А, 9 тур Форталеза 2 : 1 Крузейро

Прогноз на матч «Форталеза» – «Крузейро»

Встречаются команды, которые любят и умеют атаковать. «Форталеза» – яркий домашний коллектив, особенно после разгрому «Жувентуде». Однако «Крузейро» демонстрирует стабильность, и еe защита выглядит предпочтительнее. С высокой вероятностью нас ждeт равный матч с голами с обеих сторон. Оба соперника сейчас в форме, но ни один не имеет явного преимущества, особенно учитывая плотный график.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: