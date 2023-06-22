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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Форталеза
Крузейро - Форталеза: обзор матча 22 июня 2023
Крузейро
22.06.2023, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Форталеза
80'
Х. Мартин Лусеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Форталеза
90'
+6
Желтая карточка
Х. Мартин Лусеро
Желтая карточка
Марлон
90'
+6
Замена
Д. Жуниор
️️️️
Н. Моура
84'
Замена
S.
️️️️
Л. Кастан
84'
Желтая карточка
Валлисон
83'
80'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мартин Лусеро
Пас отдал
Калебе
73'
Желтая карточка
Э. Бритес
66'
Замена
Калебе
️️️️
Т. Почеттино
66'
Замена
Х. Мартин Лусеро
️️️️
Гилерме
Замена
Валлисон
️️️️
Ф. Машадо
59'
Замена
H. Dourado
️️️️
Жилберто
59'
46'
Замена
Г. Насименту
️️️️
З. Велисон
45'
+2
Желтая карточка
Гилерме
45'
Желтая карточка
З. Велисон
Желтая карточка
Ф. Машадо
44'
Желтая карточка
Л. Кастан
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
21
Уэсли
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
25
Нето Моура
ЦП
10
Матеус Витал
АП
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
20
Гилерме
ПВ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
32
Игор Формига
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
80
Валлисон
ЦП
10
Даниэл Жуниор
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
16
Роберт
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
99
Henrique Dourado
ЦФ
Форталеза
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
25
Винисиус Заносело
ЦП
30
Калебе
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кабрал
23
Марлон
2
Оливейра
4
Кастан
12
Вилльям
36
Машадо
25
Моура
21
Уэсли
10
Витал
9
Родригес
9
Жилберто
4-2-1-4
2
Бритес
2
Тинга
4
Тити
91
Пачеко
22
Пикачу
8
Кайо
20
Гилерме
1
28
Велисон
8
Почеттино
91
Гальярдо
36
Машадо
80
Валлисон
80
Валлисон
36
Машадо
25
Моура
10
Жуниор
10
Жуниор
25
Моура
4
Кастан
33
33
4
Кастан
9
Жилберто
99
99
9
Жилберто
8
Почеттино
30
Калебе
30
Калебе
8
Почеттино
28
Велисон
35
Насименту
35
Насименту
28
Велисон
20
Гилерме
18
Лусеро
18
Лусеро
20
Гилерме
Остались в запасе
Крузейро
Форталеза
98
Андерсон Пайшао
ВР
32
Игор Формига
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
25
Ian Luccas
ЦП
16
Роберт
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
32
Игор Формига
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
25
Ian Luccas
ЦП
16
Роберт
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
Остались в запасе
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Крузейро - Форталеза
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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Крузейро
Форталеза
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
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5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
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Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
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2
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2025.08.24 09:12
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2025.08.15 20:04
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