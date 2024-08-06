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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Форталеза
Крузейро - Форталеза: обзор матча 06 августа 2024
Крузейро
06.08.2024, вторник, 03:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 2
Завершен
Форталеза
15'
М. Энрике
9'
Б. Лопес
42'
Р. Кайзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Форталеза
Желтая карточка
Ж. Марсело
90'
+7
90'
+1
Желтая карточка
J. Ricardo
77'
Замена
D.
️️️️
Мариньо
77'
Замена
П. Роша
️️️️
Б. Лопес
Замена
А. Гомес
️️️️
L. Díaz
72'
Замена
Л. Силва
️️️️
М. Перейра
72'
Желтая карточка
L. Díaz
67'
64'
Замена
Мойзес
️️️️
Р. Кайзер
64'
Замена
З. Велисон
️️️️
М. Россетто
Желтая карточка
J. Dinenno
59'
Замена
J. Dinenno
️️️️
К. Жорже
59'
Желтая карточка
З. Ивалдо
58'
45'
+4
Желтая карточка
Я. Пикачу
42'
ГОЛ! 1:2!
Р. Кайзер
32'
Желтая карточка
Б. Лопес
29'
Желтая карточка
Мариньо
ГОЛ! 1:1!
М. Энрике
15'
9'
ГОЛ! 0:1!
Б. Лопес
Пас отдал
Мариньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
29
Лукас Ромеро
(К)
ОП
7
Матеус Энрике
ЦП
32
Lautaro Díaz
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
(К)
ПЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
7
Мариньо
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Весли
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
15
Уолес
ОП
22
Vitinho
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
АП
9
Juan Dinenno
ЦФ
Форталеза
23
Сантос
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
21
Мойзес
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
37
Kauan
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
23
Dudu
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
34
Iarley
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кассио
23
Марлон
43
Марсело
27
Зе Ивалдо
12
Вилльям
29
Ромеро
7
Энрике
32
10
Перейра
22
Барреаль
19
Жорже
4-3-2-2
2
Бритес
13
Кушчевич
14
91
Пачеко
28
Аугусто
88
5
Россетто
77
Лопес
7
Мариньо
79
Кайзер
1
10
Перейра
16
Силва
16
Силва
10
Перейра
32
11
Гомес
11
Гомес
32
19
Жорже
9
9
19
Жорже
5
Россетто
28
Велисон
28
Велисон
5
Россетто
77
Лопес
32
Роша
32
Роша
77
Лопес
79
Кайзер
21
Мойзес
21
Мойзес
79
Кайзер
7
Мариньо
23
23
7
Мариньо
Остались в запасе
Крузейро
Форталеза
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Весли
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
15
Уолес
ОП
22
Vitinho
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
АП
Главный тренер
Пауло Аутуори
23
Сантос
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
37
Kauan
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
10
Kervin Andrade
ЦФ
34
Iarley
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Весли
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
15
Уолес
ОП
22
Vitinho
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
АП
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
37
Kauan
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
10
Kervin Andrade
ЦФ
34
Iarley
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Крузейро - Форталеза
4
4
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
18
17
Офсайды
1
2
Количество передач
601
287
Сейвы
2
6
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.16
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Минейран
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Крузейро
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Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
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18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
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23 октября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
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5 ноября
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