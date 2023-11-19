Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Крузейро
Форталеза - Крузейро: обзор матча 19 ноября 2023
Форталеза
19.11.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Крузейро
82'
Б. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Крузейро
Замена
L. Crispim
️️️️
А. Кайо
87'
Замена
Гилерме
️️️️
Тити
87'
86'
Замена
Ж. Марсело
️️️️
Б. Родригес
82'
ГОЛ! 0:1!
Б. Родригес
Замена
Мариньо
️️️️
I. Machuca
78'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
З. Велисон
69'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Калебе
69'
59'
Замена
М. Перейра
️️️️
Никао
47'
Желтая карточка
Никао
46'
Замена
А. Гомес
️️️️
R. Elias
Желтая карточка
З. Велисон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
30
Калебе
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
28
Зе Велисон
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
(К)
ВР
23
Марлон
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
25
Ian Luccas
ЦП
10
Матеус Витал
АП
11
Никао
АП
9
Rafael Elias
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Форталеза
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
28
Педро Аугусто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
20
Гилерме
ПВ
7
Мариньо
ПВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
25
Henrique Cardoso
ЦП
5
Japa
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
7
Luis Fernando
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
4-4-3
91
Пачеко
2
Тинга
4
Тити
2
Бритес
8
Кайо
30
Калебе
11
22
Пикачу
1
18
Лусеро
28
Велисон
4-1-1-3-1
1
Кабрал
12
Вилльям
2
Оливейра
4
Кастан
23
Марлон
36
Машадо
25
10
Витал
11
Никао
9
Родригес
9
4
Тити
20
Гилерме
20
Гилерме
4
Тити
11
7
Мариньо
7
Мариньо
11
30
Калебе
91
Гальярдо
91
Гальярдо
30
Калебе
8
Кайо
91
91
8
Кайо
28
Велисон
8
Почеттино
8
Почеттино
28
Велисон
9
Родригес
43
Марсело
43
Марсело
9
Родригес
11
Никао
10
Перейра
10
Перейра
11
Никао
9
11
Гомес
11
Гомес
9
Остались в запасе
Форталеза
Крузейро
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
25
Henrique Cardoso
ЦП
5
Japa
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
7
Luis Fernando
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Остались в запасе
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
25
Henrique Cardoso
ЦП
5
Japa
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
7
Luis Fernando
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Статистика матча Форталеза - Крузейро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Главный судья:
Savio Pereira Sampaio, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
Новости команд
Все
Форталеза
Крузейро
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+