10 мая на Estádio Municipal Presidente Getúlio Vargas пройдет матч 8-го тура Серии A, в котором «Форталеза» сыграет против «Жувентуде». Обе команды находятся в нижней части таблицы и крайне мотивированы улучшить свои позиции. «Форталеза» демонстрирует сильную игру на своем поле, тогда как «Жувентуде» испытывает серьезные проблемы в гостевых встречах и стремится прервать неудачную серию.

«Форталеза»

«Форталеза» после 7 туров идет на 16-й позиции с 7 очками, но команда показывает позитивные тенденции: клуб не проигрывает в пяти последних матчах и добился уверенной победы над «Коло-Коло» в Кубке Либертадорес (4:0), что поднимает моральный дух коллектива. В чемпионате Бразилии дела идут сложнее – шесть туров без побед, однако стабильность в обороне налицо: всего два пропущенных мяча за пять последних матчей. Лидер атак – Хуан Лусеро, забивший 9 голов в 25 встречах, способен создать угрозу в любой момент.

«Жувентуде»

«Жувентуде» пока занимает 14-е место с аналогичными 7 очками, но ситуация выглядит тревожной: команда проиграла пять последних выездных встреч и пропускает в каждом из шести последних матчей. Особенно уязвима оборона – 13 пропущенных голов в пяти играх. В атаке выделяется Энмерсон Баталья (5 голов), однако «Жувентуде» не может найти стабильности, проиграв ключевую встречу против «Атлетико Минейро» (0:1) в прошлом туре.

Факты о командах:

«Форталеза»

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем: 1.20 гола за игру и 0.40 пропущенных (последние 5 игр)

Забивает в 9 последних матчах против «Жувентуде»

«Жувентуде»

Проигрывает в 5 последних выездных матчах

В среднем: 1.00 гола за игру и 2.60 пропущенных (последние 5 игр)

Пропускает в 6 последних матчах

Личные встречи 57% (4) 43% (3) 0% (0) 14 Забитых мячей 4 2 В среднем за матч 0.57 5:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 5:0 Самая крупная ничья: 1:1 Бразилия. Серия А, 8 тур Форталеза 5 : 0 Жувентуде Бразилия. Серия А, 32 тур Жувентуде 0 : 3 Форталеза Бразилия. Серия А, 13 тур Форталеза 2 : 1 Жувентуде Бразилия. Серия А, 27 тур Жувентуде 1 : 1 Форталеза Бразилия. Серия А, 8 тур Форталеза 1 : 1 Жувентуде Бразилия. Серия А, 36 тур Форталеза 1 : 0 Жувентуде Бразилия. Серия А, 17 тур Жувентуде 1 : 1 Форталеза

Прогноз на матч «Форталеза» – «Жувентуде»

Принимая во внимание стабильную оборону «Форталезы» и слабую выездную форму «Жувентуде», хозяева выглядят фаворитом этой встречи. «Форталеза» традиционно сильна дома и практически не допускает ошибок в защите, что должно стать решающим фактором. Учитывая оборонительные проблемы «Жувентуде», есть высокая вероятность сухой победы хозяев с минимальной разницей.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Форталезы».

Рекомендованные ставки: