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Прогноз на точный счет матча «Форталеза» – «Жувентуде»: Бразилия Серия A, 10 мая 2025

09 мая 2025 12:58
Форталеза - Жувентуде
10 мая 2025, суббота 22:00 | Бразилия. Серия А, 8 тур
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6.0
Точный счет 2:0 в пользу «Форталезы»
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10 мая на Estádio Municipal Presidente Getúlio Vargas пройдет матч 8-го тура Серии A, в котором «Форталеза» сыграет против «Жувентуде». Обе команды находятся в нижней части таблицы и крайне мотивированы улучшить свои позиции. «Форталеза» демонстрирует сильную игру на своем поле, тогда как «Жувентуде» испытывает серьезные проблемы в гостевых встречах и стремится прервать неудачную серию.

«Форталеза»

«Форталеза» после 7 туров идет на 16-й позиции с 7 очками, но команда показывает позитивные тенденции: клуб не проигрывает в пяти последних матчах и добился уверенной победы над «Коло-Коло» в Кубке Либертадорес (4:0), что поднимает моральный дух коллектива. В чемпионате Бразилии дела идут сложнее – шесть туров без побед, однако стабильность в обороне налицо: всего два пропущенных мяча за пять последних матчей. Лидер атак – Хуан Лусеро, забивший 9 голов в 25 встречах, способен создать угрозу в любой момент.

«Жувентуде»

«Жувентуде» пока занимает 14-е место с аналогичными 7 очками, но ситуация выглядит тревожной: команда проиграла пять последних выездных встреч и пропускает в каждом из шести последних матчей. Особенно уязвима оборона – 13 пропущенных голов в пяти играх. В атаке выделяется Энмерсон Баталья (5 голов), однако «Жувентуде» не может найти стабильности, проиграв ключевую встречу против «Атлетико Минейро» (0:1) в прошлом туре.

Факты о командах:

«Форталеза»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.20 гола за игру и 0.40 пропущенных (последние 5 игр)
  • Забивает в 9 последних матчах против «Жувентуде»

«Жувентуде»

  • Проигрывает в 5 последних выездных матчах
  • В среднем: 1.00 гола за игру и 2.60 пропущенных (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 последних матчах

Личные встречи
57% (4)
43% (3)
0% (0)
14
Забитых мячей
4
2
В среднем за матч
0.57
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 8 тур
Форталеза
5 : 0
10.05.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 32 тур
Жувентуде
0 : 3
03.11.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 13 тур
Форталеза
2 : 1
30.06.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 1
19.09.2022
Форталеза
Бразилия. Серия А, 8 тур
Форталеза
1 : 1
29.05.2022
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 36 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2021
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 17 тур
Жувентуде
1 : 1
22.08.2021
Форталеза
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Прогноз на матч «Форталеза» – «Жувентуде»

Принимая во внимание стабильную оборону «Форталезы» и слабую выездную форму «Жувентуде», хозяева выглядят фаворитом этой встречи. «Форталеза» традиционно сильна дома и практически не допускает ошибок в защите, что должно стать решающим фактором. Учитывая оборонительные проблемы «Жувентуде», есть высокая вероятность сухой победы хозяев с минимальной разницей.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Форталезы».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:0 в пользу «Форталезы» – коэффициент 6.00
  • Победа «Форталезы» всухую – коэффициент 2.75
  • Индивидуальный тотал «Форталезы» больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.0
Точный счет 2:0 в пользу «Форталезы»
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Автор: Ланьков Роман
Бразилия. Серия А Жувентуде Форталеза
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