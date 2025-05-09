10 мая на Estádio Municipal Presidente Getúlio Vargas пройдет матч 8-го тура Серии A, в котором «Форталеза» сыграет против «Жувентуде». Обе команды находятся в нижней части таблицы и крайне мотивированы улучшить свои позиции. «Форталеза» демонстрирует сильную игру на своем поле, тогда как «Жувентуде» испытывает серьезные проблемы в гостевых встречах и стремится прервать неудачную серию.
«Форталеза»
«Форталеза» после 7 туров идет на 16-й позиции с 7 очками, но команда показывает позитивные тенденции: клуб не проигрывает в пяти последних матчах и добился уверенной победы над «Коло-Коло» в Кубке Либертадорес (4:0), что поднимает моральный дух коллектива. В чемпионате Бразилии дела идут сложнее – шесть туров без побед, однако стабильность в обороне налицо: всего два пропущенных мяча за пять последних матчей. Лидер атак – Хуан Лусеро, забивший 9 голов в 25 встречах, способен создать угрозу в любой момент.
«Жувентуде»
«Жувентуде» пока занимает 14-е место с аналогичными 7 очками, но ситуация выглядит тревожной: команда проиграла пять последних выездных встреч и пропускает в каждом из шести последних матчей. Особенно уязвима оборона – 13 пропущенных голов в пяти играх. В атаке выделяется Энмерсон Баталья (5 голов), однако «Жувентуде» не может найти стабильности, проиграв ключевую встречу против «Атлетико Минейро» (0:1) в прошлом туре.
Факты о командах:
«Форталеза»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- В среднем: 1.20 гола за игру и 0.40 пропущенных (последние 5 игр)
- Забивает в 9 последних матчах против «Жувентуде»
«Жувентуде»
- Проигрывает в 5 последних выездных матчах
- В среднем: 1.00 гола за игру и 2.60 пропущенных (последние 5 игр)
- Пропускает в 6 последних матчах
Прогноз на матч «Форталеза» – «Жувентуде»
Принимая во внимание стабильную оборону «Форталезы» и слабую выездную форму «Жувентуде», хозяева выглядят фаворитом этой встречи. «Форталеза» традиционно сильна дома и практически не допускает ошибок в защите, что должно стать решающим фактором. Учитывая оборонительные проблемы «Жувентуде», есть высокая вероятность сухой победы хозяев с минимальной разницей.
Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Форталезы».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 2:0 в пользу «Форталезы» – коэффициент 6.00
- Победа «Форталезы» всухую – коэффициент 2.75
- Индивидуальный тотал «Форталезы» больше 1.5 – коэффициент 2.05