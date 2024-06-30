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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Жувентуде
Форталеза - Жувентуде: обзор матча 30 июня 2024
Форталеза
30.06.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Жувентуде
21'
Х. Мартин Лусеро (П)
45+3'
Я. Пикачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Жувентуде
Замена
М. Россетто
️️️️
Х. Мартин Лусеро
89'
Замена
D.
️️️️
Я. Пикачу
88'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Б. Лопес
82'
78'
Замена
L. Mandaca
️️️️
Жадсон
78'
Замена
R.
️️️️
Л. Барбоза
Замена
Б. Пачеко
️️️️
Т. Почеттино
70'
Желтая карточка
L. Sasha
69'
Желтая карточка
Я. Пикачу
55'
ГОЛ! 2:0!
Я. Пикачу
Пас отдал
Т. Почеттино
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Мартин Лусеро
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
8
Томас Почеттино
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
(К)
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
3
Зе Маркос
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
11
Imanol Machuca
ЦП
4
Amorim
ЦП
37
Kauan
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
23
Dudu
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Жувентуде
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
4-3-1-3
6
Джонатан
2
Тинга
4
Тити
2
Бритес
88
35
Насименту
22
Пикачу
77
Лопес
1
18
Лусеро
8
Почеттино
2-1-1-2
22
Габриэл
2
Лукас
12
Иносенсио
16
Жадсон
21
Барбоза
3
Боса
3
Зе Маркос
8
Почеттино
91
Пачеко
91
Пачеко
8
Почеттино
18
Лусеро
5
Россетто
5
Россетто
18
Лусеро
22
Пикачу
23
23
22
Пикачу
77
Лопес
79
Кайзер
79
Кайзер
77
Лопес
16
Жадсон
44
44
16
Жадсон
21
Барбоза
11
11
21
Барбоза
Остались в запасе
Форталеза
Жувентуде
11
Imanol Machuca
ЦП
4
Amorim
ЦП
37
Kauan
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
11
Imanol Machuca
ЦП
4
Amorim
ЦП
37
Kauan
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Остались в запасе
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Форталеза - Жувентуде
2
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
22
16
Количество передач
285
478
Сейвы
2
5
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
2.77
1.04
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
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