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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Жувентуде
Форталеза - Жувентуде: обзор матча 04 декабря 2021
Форталеза
04.12.2021, суббота, 03:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 0
Завершен
Жувентуде
82'
V. Depietri
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Жувентуде
86'
Замена
Бруниньо
️️️️
Г. Кастильо
86'
Замена
Капиксаба
️️️️
Жадсон
ГОЛ! 1:0!
V. Depietri
82'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Робсон
76'
Замена
V. Depietri
️️️️
Давид
76'
Замена
Л. Лима
️️️️
Фелипе
76'
Замена
Ромариньо
️️️️
M. Vargas
68'
66'
Замена
Чико
️️️️
W.
Замена
O.
️️️️
L. Crispim
55'
Желтая карточка
L. Crispim
50'
Желтая карточка
Робсон
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
15
Фелипе
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
22
Яго Пикачу
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Жувентуде
2
Michel
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
9
Рикардо Буэно
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
7
Edinho
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
Жувентуде
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
10
Чико
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
2-2-1-5
1
2
Тинга
4
Тити
15
Фелипе
13
Эдерсон
7
Давид
91
5
Хусса
30
Робсон
96
22
Пикачу
2-1-5
2
13
Форстер
16
Жадсон
23
1
Фридрих
34
Мендес
2
Матеус
8
Кастильо
15
Фелипе
6
Лима
6
Лима
15
Фелипе
91
11
11
91
96
11
Ромариньо
11
Ромариньо
96
7
Давид
11
11
7
Давид
30
Робсон
9
Паулиста
9
Паулиста
30
Робсон
91
10
Чико
10
Чико
91
8
Кастильо
37
Бруниньо
37
Бруниньо
8
Кастильо
16
Жадсон
7
Капиксаба
7
Капиксаба
16
Жадсон
Остались в запасе
Форталеза
Жувентуде
27
Felipe Alves
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Edinho
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Edinho
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
Остались в запасе
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Форталеза - Жувентуде
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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