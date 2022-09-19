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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Форталеза
Жувентуде - Форталеза: обзор матча 19 сентября 2022
Жувентуде
19.09.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Форталеза
78'
В. Габриэль
45'
П. Миранда (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Форталеза
90'
+1
Замена
Тинга
️️️️
А. Кайо
89'
Замена
П. Роша
️️️️
Т. Гальярдо
Желтая карточка
В. Мендес
86'
83'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Робсон
ГОЛ! 1:1!
В. Габриэль
Пас отдал
Капиксаба
78'
Замена
Чико
️️️️
Жадсон
74'
Замена
В. Габриэль
️️️️
Ф. Пирес
73'
70'
Замена
Л. Лима
️️️️
Мойзес
70'
Замена
Рональд
️️️️
L. Sasha
62'
Желтая карточка
Робсон
Замена
Б. Назарио
️️️️
П. Миранда
46'
Замена
E.
️️️️
Ж. Ирмер
46'
45'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Миранда
41'
Желтая карточка
L. Sasha
Желтая карточка
П. Миранда
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
1
Pegorari
ВР
34
Витор Мендес
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
7
Капиксаба
ЛВ
5
Жеан Ирмер
ОП
2
Родриго Алвес
ЦП
16
Жадсон
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
30
Робсон
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
10
Бруно Назарио
ЦП
26
Para
ЦП
30
Rafinha
ЦП
10
Чико
АП
17
Elton
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
65
Weliton
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
Форталеза
27
Луан Полли
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
11
Ромариньо
ЛВ
8
Рональд
ОП
11
Ромуло Отеро
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
10
Лукас Лима
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
3-1-4-1-1
1
34
Мендес
28
Миранда
40
Ногейра
5
Ирмер
11
Руис
16
Жадсон
14
Пирес
2
Алвес
7
Капиксаба
9
Питта
4-2-1-3
1
2
Бритес
4
Беневенуто
4
Тити
29
Капишаба
8
Кайо
88
21
Мойзес
91
Гальярдо
28
Велисон
30
Робсон
28
Миранда
10
Назарио
10
Назарио
28
Миранда
16
Жадсон
10
Чико
10
Чико
16
Жадсон
5
Ирмер
17
17
5
Ирмер
14
Пирес
63
Габриэль
63
Габриэль
14
Пирес
8
Кайо
2
Тинга
2
Тинга
8
Кайо
88
8
Рональд
8
Рональд
88
91
Гальярдо
32
Роша
32
Роша
91
Гальярдо
21
Мойзес
10
Лима
10
Лима
21
Мойзес
30
Робсон
10
Ромеро
10
Ромеро
30
Робсон
Остались в запасе
Жувентуде
Форталеза
31
Сезар Рейс
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
26
Para
ЦП
30
Rafinha
ЦП
77
Guilherme Parede
ЦФ
65
Weliton
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
27
Луан Полли
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
96
Matheus Vargas
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
31
Сезар Рейс
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
26
Para
ЦП
30
Rafinha
ЦП
77
Guilherme Parede
ЦФ
65
Weliton
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
96
Matheus Vargas
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Жувентуде - Форталеза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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