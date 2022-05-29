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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Жувентуде
Форталеза - Жувентуде: обзор матча 29 мая 2022
Форталеза
29.05.2022, воскресенье, 02:30
Бразилия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Жувентуде
65'
З. Велисон
50'
В. Габриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Жувентуде
Желтая карточка
Л. Лима
90'
+5
Замена
V. Depietri
️️️️
A. Landázuri
82'
80'
Замена
Р. Буэно
️️️️
И. Питта
79'
Замена
П. Миранда
️️️️
Чико
73'
Замена
Талиссон
️️️️
Ромуло
Желтая карточка
Ромариньо
72'
68'
Желтая карточка
Чико
ГОЛ! 1:1!
З. Велисон
65'
Замена
Робсон
️️️️
С. Ромеро
64'
Замена
Ромариньо
️️️️
Мойзес
63'
62'
Замена
П. Мосселин
️️️️
П. Энрике
58'
Желтая карточка
П. Энрике
50'
ГОЛ! 0:1!
В. Габриэль
Пас отдал
Чико
46'
Замена
В. Габриэль
️️️️
Бруниньо
Замена
Ж. Капишаба
️️️️
L. Crispim
46'
32'
Желтая карточка
Юри
Замена
A. Landázuri
️️️️
Тинга
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Тинга
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
15
Фелипе
ЦП
22
Яго Пикачу
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
21
Мойзес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
34
Витор Мендес
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
50
Юри
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
10
Чико
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Форталеза
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
93
Макс Валеф
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Жувентуде
2
Талиссон
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
88
Габриэль Тота
ЦП
20
Мораес
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
4-1-5
1
2
Тинга
3
Себальос
4
Беневенуто
6
Лима
15
Фелипе
28
Велисон
21
Мойзес
10
Ромеро
91
22
Пикачу
1-1-5
31
Рейс
13
Форстер
23
Ромуло
5
Ирмер
96
Энрике
37
Бруниньо
9
Питта
10
Чико
2
Тинга
12
12
2
Тинга
91
29
Капишаба
29
Капишаба
91
21
Мойзес
11
Ромариньо
11
Ромариньо
21
Мойзес
10
Ромеро
30
Робсон
30
Робсон
10
Ромеро
11
11
23
Ромуло
2
Талиссон
2
Талиссон
23
Ромуло
10
Чико
28
Миранда
28
Миранда
10
Чико
96
Энрике
94
Мосселин
94
Мосселин
96
Энрике
9
Питта
9
Буэно
9
Буэно
9
Питта
37
Бруниньо
63
Габриэль
63
Габриэль
37
Бруниньо
Остались в запасе
Форталеза
Жувентуде
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
93
Макс Валеф
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
37
Дарлан
ОП
88
Габриэль Тота
ЦП
20
Мораес
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
93
Макс Валеф
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
88
Габриэль Тота
ЦП
20
Мораес
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
21
Виллиан
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Форталеза - Жувентуде
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
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