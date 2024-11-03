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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Форталеза
Жувентуде - Форталеза: обзор матча 03 ноября 2024
Жувентуде
03.11.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 32 тур
0 : 3
Завершен
Форталеза
45+3'
Мойзес
45+7'
E. Mancuso
71'
Б. Кушчевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Форталеза
Замена
D. Vieira
️️️️
R.
86'
86'
Замена
З. Велисон
️️️️
М. Россетто
85'
Замена
️️️️
E. Mancuso
80'
Желтая карточка
Б. Пачеко
Замена
Г. Талиари
️️️️
Э. Кариока
77'
73'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
Э. Мартинес
73'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Мойзес
Желтая карточка
R.
71'
71'
ГОЛ! 0:3!
Б. Кушчевич
Пас отдал
Б. Пачеко
Желтая карточка
З. Маркос
69'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
L. Mandaca
60'
Замена
️️️️
Л. Фрейтас
59'
59'
Замена
Б. Пачеко
️️️️
Мариньо
Замена
E. Farias
️️️️
Жилберто
46'
45'
+7
ГОЛ! 0:2!
E. Mancuso
Пас отдал
Э. Мартинес
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Мойзес
Пас отдал
Тинга
Желтая карточка
Э. Кариока
45'
+1
26'
Замена
Тинга
️️️️
Э. Бритес
15'
Желтая карточка
Э. Бритес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
3
Зе Маркос
ЦЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
(К)
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
3
Данило Боса
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Форталеза
40
Eros Mancuso
ЦЗ
4
Тити
(К)
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
35
Геркулес Насименту
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
7
Мариньо
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Жувентуде
34
Rodrigo Sam
ЦЗ
30
Dudu Vieira
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
20
Жеан Карлос
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
19
Габриэль Талиари
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Jhonathan
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
30
Калебе
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
77
Брено Лопес
ПВ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
3-1-1-5
22
Габриэл
3
Зе Маркос
43
Фрейтас
2
Лукас
16
Жадсон
21
Барбоза
44
95
Кариока
9
Жилберто
7
16
4-3-3-2
2
Бритес
4
Тити
13
Кушчевич
40
22
Пикачу
5
Россетто
35
Насименту
7
Мариньо
6
Мартинес
21
Мойзес
18
Лусеро
1
16
30
30
16
9
Жилберто
11
11
9
Жилберто
44
20
Жеан Карлос
20
Жеан Карлос
44
95
Кариока
19
Талиари
19
Талиари
95
Кариока
7
Мариньо
91
Пачеко
91
Пачеко
7
Мариньо
2
Бритес
2
Тинга
2
Тинга
2
Бритес
5
Россетто
28
Велисон
28
Велисон
5
Россетто
6
Мартинес
8
Почеттино
8
Почеттино
6
Мартинес
21
Мойзес
77
Лопес
77
Лопес
21
Мойзес
Остались в запасе
Жувентуде
Форталеза
34
Rodrigo Sam
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Jhonathan
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
34
Rodrigo Sam
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Остались в запасе
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Jhonathan
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Жувентуде - Форталеза
3
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
7
14
Офсайды
2
4
Количество передач
428
289
Сейвы
1
6
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.92
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
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