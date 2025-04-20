21 апреля 2025 года на стадионе «Кастелао» состоится матч 5-го тура Бразильской Сери А между «Форталезой» и «Палмейрасом». Ожидается напряженная игра между этими командами, ведь «Форталеза» борется за повышение своей позиции, а «Палмейрас» стремится к лидерству. Как сложится этот матч для обеих команд – разберемся в прогнозе.

«Форталеза»

После 4 туров «Форталеза» набрала 5 очков и занимает 13-е место в таблице. Команда не может выиграть в 3 последних матчах и переживает период неудач. В последних 5 играх «Форталеза» забила всего 4 гола, что говорит о проблемах в атаке. Лучший бомбардир команды – Хуан Лусеро, с 7 голами в 20 матчах. Однако в последних играх «Форталеза» также испытывает трудности в обороне, пропуская 6 голов в последних 5 матчах.

Пропуская в среднем 1.20 гола за игру, «Форталеза» сталкивается с проблемами при игре с сильными соперниками. Это особенно актуально в предстоящем матче против «Палмейраса», который демонстрирует высокие результаты в атаке и обороне.

«Палмейрас»

«Палмейрас» стартовал в сезоне уверенно и набрал 10 очков после 4 туров, занимая 2-е место в турнирной таблице. Команда не проигрывает в последних 3 матчах и продемонстрировала отличную форму. В последних 5 играх «Палмейрас» забил 9 голов и пропустил всего 3, что подтверждает стабильность в атаке и обороне. Лучший бомбардир команды – Эстеван, с 6 голами в 20 матчах.

В последние недели «Палмейрас» не только стабильно выигрывает, но и продолжает показывать отличные результаты в защите. Суммарно команда пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах. Это делает их фаворитами встречи с «Форталезой», которая не может похвастаться такой стабильностью.

Факты о командах:

«Форталеза»

Занимает 13-е место с 5 очками после 4 туров.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за матч и пропускает 1.20.

Не выигрывает в 3 последних матчах.

Проблемы с атакой и защитой.

«Палмейрас»

Занимает 2-е место с 10 очками после 4 туров.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за матч и пропускает 0.60.

Победил в 3 последних матчах.

Высокая стабильность в атаке и обороне.

Личные встречи 31% (4) 23% (3) 46% (6) 15 Забитых мячей 23 1.15 В среднем за матч 1.77 3:2 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Бразилия. Серия А, 5 тур Форталеза 1 : 2 Палмейрас Бразилия. Серия А, 31 тур Палмейрас 2 : 2 Форталеза Бразилия. Серия А, 12 тур Форталеза 3 : 0 Палмейрас Бразилия. Серия А, 35 тур Форталеза 2 : 2 Палмейрас Бразилия. Серия А, 16 тур Палмейрас 3 : 1 Форталеза Бразилия. Серия А, 35 тур Палмейрас 4 : 0 Форталеза Бразилия. Серия А, 16 тур Форталеза 0 : 0 Палмейрас Бразилия. Серия А, 34 тур Форталеза 1 : 0 Палмейрас Бразилия. Серия А, 15 тур Палмейрас 2 : 3 Форталеза Бразилия. Серия А, 36 тур Палмейрас 3 : 0 Форталеза Бразилия. Серия А, 17 тур Форталеза 2 : 0 Палмейрас Бразилия. Серия А, 20 тур Форталеза 0 : 1 Палмейрас Бразилия. Серия А, 1 тур Палмейрас 4 : 0 Форталеза

Прогноз на матч «Форталеза» – «Палмейрас»

«Палмейрас» выглядит явным фаворитом встречи, особенно с учeтом их стабильных результатов в последних играх. «Форталеза», несмотря на домашнюю арену, испытывает проблемы как в атаке, так и в обороне. «Палмейрас» не только доминирует в атаке, но и демонстрирует отличную защиту, что делает их фаворитом в этом матче.

Наиболее вероятный исход – победа «Палмейраса» с возможностью, что «Форталеза» всe же сможет забить. В связи с этим, ожидаем результативную игру, но с преимуществом гостей.

Рекомендации для ставок: