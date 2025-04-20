21 апреля 2025 года на стадионе «Кастелао» состоится матч 5-го тура Бразильской Сери А между «Форталезой» и «Палмейрасом». Ожидается напряженная игра между этими командами, ведь «Форталеза» борется за повышение своей позиции, а «Палмейрас» стремится к лидерству. Как сложится этот матч для обеих команд – разберемся в прогнозе.
«Форталеза»
После 4 туров «Форталеза» набрала 5 очков и занимает 13-е место в таблице. Команда не может выиграть в 3 последних матчах и переживает период неудач. В последних 5 играх «Форталеза» забила всего 4 гола, что говорит о проблемах в атаке. Лучший бомбардир команды – Хуан Лусеро, с 7 голами в 20 матчах. Однако в последних играх «Форталеза» также испытывает трудности в обороне, пропуская 6 голов в последних 5 матчах.
Пропуская в среднем 1.20 гола за игру, «Форталеза» сталкивается с проблемами при игре с сильными соперниками. Это особенно актуально в предстоящем матче против «Палмейраса», который демонстрирует высокие результаты в атаке и обороне.
«Палмейрас»
«Палмейрас» стартовал в сезоне уверенно и набрал 10 очков после 4 туров, занимая 2-е место в турнирной таблице. Команда не проигрывает в последних 3 матчах и продемонстрировала отличную форму. В последних 5 играх «Палмейрас» забил 9 голов и пропустил всего 3, что подтверждает стабильность в атаке и обороне. Лучший бомбардир команды – Эстеван, с 6 голами в 20 матчах.
В последние недели «Палмейрас» не только стабильно выигрывает, но и продолжает показывать отличные результаты в защите. Суммарно команда пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах. Это делает их фаворитами встречи с «Форталезой», которая не может похвастаться такой стабильностью.
Факты о командах:
«Форталеза»
- Занимает 13-е место с 5 очками после 4 туров.
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за матч и пропускает 1.20.
- Не выигрывает в 3 последних матчах.
- Проблемы с атакой и защитой.
«Палмейрас»
- Занимает 2-е место с 10 очками после 4 туров.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за матч и пропускает 0.60.
- Победил в 3 последних матчах.
- Высокая стабильность в атаке и обороне.
Прогноз на матч «Форталеза» – «Палмейрас»
«Палмейрас» выглядит явным фаворитом встречи, особенно с учeтом их стабильных результатов в последних играх. «Форталеза», несмотря на домашнюю арену, испытывает проблемы как в атаке, так и в обороне. «Палмейрас» не только доминирует в атаке, но и демонстрирует отличную защиту, что делает их фаворитом в этом матче.
Наиболее вероятный исход – победа «Палмейраса» с возможностью, что «Форталеза» всe же сможет забить. В связи с этим, ожидаем результативную игру, но с преимуществом гостей.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Палмейраса» – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал «Палмейраса» больше 1.5 – коэффициент 2.00