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«Форталеза» – «Палмейрас»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2025 с коэффициентом 2.05

20 апреля 2025 9:34
Форталеза - Палмейрас
21 апр. 2025, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 5 тур
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2.05
Победа «Палмейраса» – коэффициент 2.05
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21 апреля 2025 года на стадионе «Кастелао» состоится матч 5-го тура Бразильской Сери А между «Форталезой» и «Палмейрасом». Ожидается напряженная игра между этими командами, ведь «Форталеза» борется за повышение своей позиции, а «Палмейрас» стремится к лидерству. Как сложится этот матч для обеих команд – разберемся в прогнозе.

«Форталеза»

После 4 туров «Форталеза» набрала 5 очков и занимает 13-е место в таблице. Команда не может выиграть в 3 последних матчах и переживает период неудач. В последних 5 играх «Форталеза» забила всего 4 гола, что говорит о проблемах в атаке. Лучший бомбардир команды – Хуан Лусеро, с 7 голами в 20 матчах. Однако в последних играх «Форталеза» также испытывает трудности в обороне, пропуская 6 голов в последних 5 матчах.

Пропуская в среднем 1.20 гола за игру, «Форталеза» сталкивается с проблемами при игре с сильными соперниками. Это особенно актуально в предстоящем матче против «Палмейраса», который демонстрирует высокие результаты в атаке и обороне.

«Палмейрас»

«Палмейрас» стартовал в сезоне уверенно и набрал 10 очков после 4 туров, занимая 2-е место в турнирной таблице. Команда не проигрывает в последних 3 матчах и продемонстрировала отличную форму. В последних 5 играх «Палмейрас» забил 9 голов и пропустил всего 3, что подтверждает стабильность в атаке и обороне. Лучший бомбардир команды – Эстеван, с 6 голами в 20 матчах.

В последние недели «Палмейрас» не только стабильно выигрывает, но и продолжает показывать отличные результаты в защите. Суммарно команда пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах. Это делает их фаворитами встречи с «Форталезой», которая не может похвастаться такой стабильностью.

Факты о командах:

«Форталеза»

  • Занимает 13-е место с 5 очками после 4 туров.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за матч и пропускает 1.20.
  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Проблемы с атакой и защитой.

«Палмейрас»

  • Занимает 2-е место с 10 очками после 4 туров.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за матч и пропускает 0.60.
  • Победил в 3 последних матчах.
  • Высокая стабильность в атаке и обороне.

Личные встречи
31% (4)
23% (3)
46% (6)
15
Забитых мячей
23
1.15
В среднем за матч
1.77
3:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 5 тур
Форталеза
1 : 2
21.04.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 31 тур
Палмейрас
2 : 2
26.10.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 12 тур
Форталеза
3 : 0
27.06.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
2 : 2
27.11.2023
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
3 : 1
22.07.2023
Форталеза
Бразилия. Серия А, 35 тур
Палмейрас
4 : 0
03.11.2022
Форталеза
Бразилия. Серия А, 16 тур
Форталеза
0 : 0
11.07.2022
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Форталеза
1 : 0
21.11.2021
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 15 тур
Палмейрас
2 : 3
08.08.2021
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
3 : 0
15.02.2021
Форталеза
Бразилия. Серия А, 17 тур
Форталеза
2 : 0
19.10.2020
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 20 тур
Форталеза
0 : 1
22.09.2019
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 1 тур
Палмейрас
4 : 0
29.04.2019
Форталеза
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Прогноз на матч «Форталеза» – «Палмейрас»

«Палмейрас» выглядит явным фаворитом встречи, особенно с учeтом их стабильных результатов в последних играх. «Форталеза», несмотря на домашнюю арену, испытывает проблемы как в атаке, так и в обороне. «Палмейрас» не только доминирует в атаке, но и демонстрирует отличную защиту, что делает их фаворитом в этом матче.

Наиболее вероятный исход – победа «Палмейраса» с возможностью, что «Форталеза» всe же сможет забить. В связи с этим, ожидаем результативную игру, но с преимуществом гостей.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Палмейраса» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Палмейраса» больше 1.5 – коэффициент 2.00

2.05
Победа «Палмейраса» – коэффициент 2.05
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Палмейрас Форталеза
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