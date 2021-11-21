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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Палмейрас
Форталеза - Палмейрас: обзор матча 21 ноября 2021
Форталеза
21.11.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
1 : 0
Завершен
Палмейрас
39'
Робсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Палмейрас
90'
+2
Желтая карточка
Г. Гомес
Замена
В. Паулиста
️️️️
Робсон
85'
Замена
А. Энрикес
️️️️
Давид
84'
84'
Замена
Дейверсон
️️️️
Рони
83'
Замена
Уэсли
️️️️
Дуду
71'
Замена
Г. Верон
️️️️
Г. Скарпа
Замена
E.
️️️️
Я. Пикачу
71'
Замена
Фелипе
️️️️
M. Vargas
66'
62'
Замена
П. де Паула
️️️️
Данило
Желтая карточка
М. Хусса
50'
45'
+3
Желтая карточка
З. Рафаэль
ГОЛ! 1:0!
Робсон
39'
Желтая карточка
М. Беневенуто
13'
Желтая карточка
Давид
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Тинга
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
22
Яго Пикачу
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
12
Майке
ЦФ
13
Луан
ЦФ
8
Данило
ЦФ
93
Зе Рафаэль
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
33
Рони
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
7
Edinho
ЦП
15
Фелипе
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Палмейрас
15
Данило
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
42
Jailson
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
4-1-5
1
2
Тинга
4
Тити
26
Мело
4
Беневенуто
7
Давид
8
Рональд
30
Робсон
96
5
Хусса
22
Пикачу
2-5
1
Вевертон
15
Гомес
22
Пикерес
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
92
Дуду
33
Рони
10
Скарпа
22
Пикачу
7
7
22
Пикачу
96
15
Фелипе
15
Фелипе
96
7
Давид
9
Энрикес
9
Энрикес
7
Давид
30
Робсон
9
Паулиста
9
Паулиста
30
Робсон
92
Дуду
21
Уэсли
21
Уэсли
92
Дуду
10
Скарпа
27
Верон
27
Верон
10
Скарпа
8
Данило
12
де Паула
12
де Паула
8
Данило
33
Рони
16
Дейверсон
16
Дейверсон
33
Рони
Остались в запасе
Форталеза
Палмейрас
27
Felipe Alves
ВР
11
Ромариньо
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
15
Данило
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
42
Jailson
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
11
Ромариньо
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Остались в запасе
15
Данило
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
42
Jailson
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Форталеза - Палмейрас
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
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