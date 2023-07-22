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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Форталеза
Палмейрас - Форталеза: обзор матча 22 июля 2023
Палмейрас
22.07.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
3 : 1
Завершен
Форталеза
8'
Р. Риос
76'
Р. Вейга
90+6'
Б. Лопес
45'
Х. Мартин Лусеро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Форталеза
ГОЛ! 3:1!
Б. Лопес
90'
+6
90'
+2
Замена
Ромариньо
️️️️
Тити
Замена
Жаилсон
️️️️
Р. Вейга
90'
85'
Желтая карточка
С. Ромеро
Желтая карточка
Вевертон
83'
82'
Желтая карточка
Э. Бритес
82'
Замена
L. Crispim
️️️️
Я. Пикачу
82'
Замена
С. Ромеро
️️️️
L. Sasha
Желтая карточка
З. Рафаэль
81'
Желтая карточка
Х. Пикерес
79'
78'
Желтая карточка
З. Велисон
ГОЛ! 2:1!
Р. Вейга
Пас отдал
Майке
76'
75'
Желтая карточка
L. Sasha
68'
Замена
Калебе
️️️️
Мариньо
68'
Замена
Гилерме
️️️️
Т. Почеттино
Замена
Б. Лопес
️️️️
Артур
64'
Замена
Л. Гилерме
️️️️
Р. Риос
64'
Замена
Г. Менино
️️️️
Д. Джон
46'
Замена
Майке
️️️️
М. Роша
46'
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Мартин Лусеро
9'
Желтая карточка
Тити
ГОЛ! 1:0!
Р. Риос
8'
6'
Желтая карточка
М. Беневенуто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
14
Джон Джон
АП
23
Рафаэль Вейга
АП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
7
Мариньо
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Форталеза
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
25
Винисиус Заносело
ЦП
30
Калебе
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
37
Kauan
ЦП
20
Гилерме
ПВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
4-2-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
26
Серкейра
14
Роша
93
Зе Рафаэль
5
Риос
33
Рони
23
Вейга
37
Артур
14
Джон Джон
4-2-1-4
2
Бритес
4
Беневенуто
4
Тити
91
Пачеко
22
Пикачу
88
7
Мариньо
28
Велисон
18
Лусеро
8
Почеттино
1
14
Роша
12
Майке
12
Майке
14
Роша
14
Джон Джон
25
Менино
25
Менино
14
Джон Джон
23
Вейга
16
Жаилсон
16
Жаилсон
23
Вейга
37
Артур
77
Лопес
77
Лопес
37
Артур
5
Риос
31
Гилерме
31
Гилерме
5
Риос
7
Мариньо
30
Калебе
30
Калебе
7
Мариньо
4
Тити
11
Ромариньо
11
Ромариньо
4
Тити
8
Почеттино
20
Гилерме
20
Гилерме
8
Почеттино
22
Пикачу
91
91
22
Пикачу
88
10
Ромеро
10
Ромеро
88
Остались в запасе
Палмейрас
Форталеза
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
9
Эндрик
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
37
Kauan
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
9
Эндрик
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Остались в запасе
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
37
Kauan
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Палмейрас - Форталеза
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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