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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Палмейрас
Форталеза - Палмейрас: обзор матча 27 июня 2024
Форталеза
27.06.2024, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 12 тур
3 : 0
Завершен
Палмейрас
9'
Х. Мартин Лусеро
49'
Х. Мартин Лусеро
70'
Б. Пачеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Палмейрас
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Х. Мартин Лусеро
87'
Замена
Ф. Джонатан
️️️️
Я. Пикачу
87'
ГОЛ! 3:0!
Б. Пачеко
Пас отдал
П. Роша
70'
Замена
П. Роша
️️️️
I. Machuca
68'
Желтая карточка
Э. Бритес
66'
61'
Замена
Дуду
️️️️
К. Паулиста
57'
Желтая карточка
А. Морено
ГОЛ! 2:0!
Х. Мартин Лусеро
Пас отдал
Я. Пикачу
49'
47'
Желтая карточка
Рони
46'
Замена
Р. Вейга
️️️️
Навес
39'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Г. Менино
Желтая карточка
П. Аугусто
13'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мартин Лусеро
Пас отдал
Я. Пикачу
9'
Замена
L. Sasha
️️️️
З. Велисон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Зе Велисон
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
14
Маркос Роша
(К)
ПЗ
33
Рони
ЛВ
6
Анибал Морено
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
4
Amorim
ЦП
37
Kauan
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
23
Рафаэль Вейга
АП
14
Джон Джон
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
41
Эстевао
ЦФ
3-1-4-2
91
Пачеко
2
Тинга
2
Бритес
28
Велисон
35
Насименту
28
Аугусто
11
22
Пикачу
1
18
Лусеро
3-2-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
5
Навес
26
Серкейра
14
Роша
38
Паулиста
6
Морено
25
Менино
93
Зе Рафаэль
33
Рони
22
Пикачу
6
Джонатан
6
Джонатан
22
Пикачу
28
Велисон
88
88
28
Велисон
11
32
Роша
32
Роша
11
18
Лусеро
79
Кайзер
79
Кайзер
18
Лусеро
5
Навес
23
Вейга
23
Вейга
5
Навес
38
Паулиста
92
Дуду
92
Дуду
38
Паулиста
25
Менино
42
Лопес
42
Лопес
25
Менино
Остались в запасе
Форталеза
Палмейрас
4
Тити
ЦЗ
4
Amorim
ЦП
37
Kauan
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
14
Джон Джон
АП
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
4
Тити
ЦЗ
4
Amorim
ЦП
37
Kauan
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
14
Джон Джон
АП
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Форталеза - Палмейрас
2
2
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
17
11
Офсайды
0
2
Количество передач
250
528
Сейвы
7
3
Точность передач %
67
82
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
0.99
1.32
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
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