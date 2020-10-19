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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Палмейрас
Форталеза - Палмейрас: обзор матча 19 октября 2020
Форталеза
19.10.2020, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Палмейрас
35'
Давид
41'
Давид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Палмейрас
90'
+3
Вторая желтая
Г. Гомес
90'
+2
Желтая карточка
Г. Гомес
81'
Желтая карточка
М. Винья
78'
Замена
Данило
️️️️
Р. Вейга
78'
Замена
Г. Верон
️️️️
Л. Адриано
Замена
Жуниньо
️️️️
Y. César
77'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Давид
77'
Замена
C.
️️️️
O.
66'
64'
Желтая карточка
З. Рафаэль
Замена
Ромариньо
️️️️
Рональд
58'
Замена
G. Dias
️️️️
Тинга
57'
Желтая карточка
Паулао
53'
46'
Замена
Уэсли
️️️️
Майке
46'
Замена
Виллиан
️️️️
П. де Паула
Желтая карточка
Б. Мело
45'
+3
ГОЛ! 2:0!
Давид
41'
ГОЛ! 1:0!
Давид
Пас отдал
Рональд
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
2
Тинга
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Рональд
ОП
11
Osvaldo
ЦП
25
Марлон
ЦП
15
Фелипе
ЦП
57
Yuri César
ЦФ
4
Roger Carvalho
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
12
Патрик де Паула
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
20
Emerson Santos
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
8
Derley
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
9
Bergson
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Палмейрас
21
Уэсли
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
13
Renan
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
3-1-3-1-2
93
Валеф
2
Тинга
26
Мело
4
Паулао
8
Рональд
11
25
Марлон
15
Фелипе
7
Давид
4
57
4-1-2-1-2
1
Вевертон
12
Майке
15
Гомес
6
Лима
6
Винья
12
де Паула
25
Менино
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
4
Адриано
20
11
6
6
11
2
Тинга
13
13
2
Тинга
57
8
Жуниньо
8
Жуниньо
57
8
Рональд
11
Ромариньо
11
Ромариньо
8
Рональд
7
Давид
9
Паулиста
9
Паулиста
7
Давид
12
Майке
21
Уэсли
21
Уэсли
12
Майке
23
Вейга
8
Данило
8
Данило
23
Вейга
4
Адриано
27
Верон
27
Верон
4
Адриано
12
де Паула
11
Виллиан
11
Виллиан
12
де Паула
Остались в запасе
Форталеза
Палмейрас
9
Bergson
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
27
Felipe Alves
ВР
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
13
Renan
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
33
Рони
ЛВ
10
Густаво Скарпа
АП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
9
Bergson
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
27
Felipe Alves
ВР
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
Остались в запасе
13
Renan
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
33
Рони
ЛВ
10
Густаво Скарпа
АП
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Форталеза - Палмейрас
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
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