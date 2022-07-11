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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Палмейрас
Форталеза - Палмейрас: обзор матча 11 июля 2022
Форталеза
11.07.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
0 : 0
Завершен
Палмейрас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Палмейрас
Замена
V. Depietri
️️️️
Мойзес
82'
79'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
З. Рафаэль
79'
Замена
Г. Силва
️️️️
Рони
73'
Желтая карточка
Рони
65'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Уэсли
65'
Замена
Р. Вейга
️️️️
Дуду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
15
Фелипе
ОП
22
Яго Пикачу
ПП
96
Matheus Vargas
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
21
Мойзес
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
21
Уэсли
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
35
Геркулес Насименту
ЦП
18
David
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
5
Фабиньо
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
77
Брено Лопес
ПВ
2
Гарсия
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
3-1-1-1-5
4
Беневенуто
28
4
Тити
15
Фелипе
22
Пикачу
11
Ромариньо
16
91
28
Велисон
21
Мойзес
96
4-1-1-3-1
1
Вевертон
14
Роша
13
Луан
26
Серкейра
22
Пикерес
8
Данило
93
Зе Рафаэль
21
Уэсли
10
Скарпа
33
Рони
92
Дуду
21
Мойзес
11
11
21
Мойзес
93
Зе Рафаэль
20
Атуэста
20
Атуэста
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
23
Вейга
23
Вейга
92
Дуду
21
Уэсли
77
Лопес
77
Лопес
21
Уэсли
33
Рони
11
Силва
11
Силва
33
Рони
Остались в запасе
Форталеза
Палмейрас
1
Marcelo Boeck
ВР
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
7
Давид
ЛВ
18
David
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
5
Фабиньо
ЦП
2
Гарсия
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
7
Давид
ЛВ
18
David
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
5
Фабиньо
ЦП
2
Гарсия
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Форталеза - Палмейрас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
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