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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Форталеза
Палмейрас - Форталеза: обзор матча 15 февраля 2021
Палмейрас
15.02.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 36 тур
3 : 0
Завершен
Форталеза
20'
Г. Скарпа
26'
Л. Лима
38'
Б. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Форталеза
90'
+1
Желтая карточка
В. Паулиста
85'
Желтая карточка
Фелипе
84'
Желтая карточка
D.
Замена
Майке
️️️️
М. Роша
82'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Данило
82'
72'
Замена
Тинга
️️️️
G. Dias
Замена
Р. Вейга
️️️️
Л. Лима
72'
Замена
П. де Паула
️️️️
Л. Эстевес
72'
68'
Замена
️️️️
Рональд
Замена
Виллиан
️️️️
Б. Лопес
59'
46'
Замена
O.
️️️️
I. Torres
46'
Замена
C.
️️️️
Б. Мело
46'
Замена
D.
️️️️
Давид
ГОЛ! 3:0!
Б. Лопес
Пас отдал
Г. Менино
38'
ГОЛ! 2:0!
Л. Лима
Пас отдал
М. Роша
26'
ГОЛ! 1:0!
Г. Скарпа
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
8
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
13
Renan
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Паулао
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Рональд
ОП
15
Фелипе
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
12
Вандерлан
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
12
Патрик де Паула
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
23
Рафаэль Вейга
АП
11
Габриэл Силва
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
8
Derley
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
10
Éderson
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Вевертон
13
Кушчевич
15
Гомес
6
Лима
16
Эстевес
8
Данило
14
Роша
25
Менино
10
Скарпа
77
Лопес
13
4-1-2-1-2
27
2
13
26
Мело
4
Паулао
8
Рональд
15
Фелипе
11
Ромариньо
7
Давид
9
Паулиста
77
77
Лопес
11
Виллиан
11
Виллиан
77
Лопес
6
Лима
23
Вейга
23
Вейга
6
Лима
16
Эстевес
12
де Паула
12
де Паула
16
Эстевес
8
Данило
30
Мело
30
Мело
8
Данило
14
Роша
12
Майке
12
Майке
14
Роша
26
Мело
6
6
26
Мело
13
2
Тинга
2
Тинга
13
7
Давид
8
8
7
Давид
77
11
11
77
Остались в запасе
Палмейрас
Форталеза
13
Луан
ЦЗ
11
Габриэл Силва
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
12
Вандерлан
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
10
Éderson
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
26
Jackson
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
13
Луан
ЦЗ
11
Габриэл Силва
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
12
Вандерлан
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Остались в запасе
10
Éderson
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
26
Jackson
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Палмейрас - Форталеза
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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