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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Форталеза
Палмейрас - Форталеза: обзор матча 26 октября 2024
Палмейрас
26.10.2024, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
2 : 2
Завершен
Форталеза
29'
Р. Вейга (П)
39'
Г. Насименту
63'
Мойзес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Форталеза
90'
+6
Желтая карточка
Э. Бритес
90'
+3
Желтая карточка
П. Аугусто
Замена
Рони
️️️️
Р. Вейга
87'
Замена
Фабиньо
️️️️
Р. Риос
87'
83'
Замена
П. Аугусто
️️️️
Г. Насименту
81'
Замена
З. Велисон
️️️️
М. Россетто
81'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Х. Мартин Лусеро
76'
Желтая карточка
Х. Мартин Лусеро
73'
Желтая карточка
Тити
73'
Замена
Калебе
️️️️
Б. Кушчевич
73'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
Э. Мартинес
Замена
Дуду
️️️️
Ф. Андерсон
71'
Замена
А. Гиай
️️️️
Майке
68'
Замена
Маурисио
️️️️
З. Рафаэль
68'
63'
ГОЛ! 1:2!
Мойзес
39'
ГОЛ! 1:1!
Г. Насименту
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Вейга
29'
24'
Желтая карточка
E. Mancuso
Желтая карточка
Майке
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
5
Ричард Риос
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
41
Эстевао
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Форталеза
40
Eros Mancuso
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
35
Геркулес Насименту
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
4
Агустин Гиай
ЦП
40
Vitor Figueiredo
ЦП
19
Rômulo
ЦП
18
Маурисио
АП
3
Michel
ЦФ
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Jhonathan
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
37
Kauan
ЦП
30
Калебе
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
4-2-2-2
1
Вевертон
38
Паулиста
22
Рейс
15
Гомес
12
Майке
5
Риос
93
Зе Рафаэль
7
Андерсон
23
Вейга
42
Лопес
41
Эстевао
4-3-2-2
2
Бритес
13
Кушчевич
14
40
22
Пикачу
5
Россетто
35
Насименту
6
Мартинес
21
Мойзес
18
Лусеро
1
5
Риос
5
Фабиньо
5
Фабиньо
5
Риос
12
Майке
4
Гиай
4
Гиай
12
Майке
93
Зе Рафаэль
18
Маурисио
18
Маурисио
93
Зе Рафаэль
7
Андерсон
92
Дуду
92
Дуду
7
Андерсон
23
Вейга
33
Рони
33
Рони
23
Вейга
5
Россетто
28
Велисон
28
Велисон
5
Россетто
13
Кушчевич
30
Калебе
30
Калебе
13
Кушчевич
35
Насименту
28
Аугусто
28
Аугусто
35
Насименту
6
Мартинес
8
Почеттино
8
Почеттино
6
Мартинес
18
Лусеро
79
Кайзер
79
Кайзер
18
Лусеро
Остались в запасе
Палмейрас
Форталеза
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
40
Vitor Figueiredo
ЦП
19
Rômulo
ЦП
3
Michel
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Jhonathan
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
37
Kauan
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
40
Vitor Figueiredo
ЦП
19
Rômulo
ЦП
3
Michel
ЦФ
Остались в запасе
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Jhonathan
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
37
Kauan
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Палмейрас - Форталеза
1
5
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
17
Количество передач
480
325
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
3.33
0.76
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Палмейрас
- : -
03.12.2026
Коритиба
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
Посещаемость:
43201
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