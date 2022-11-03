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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Форталеза
Палмейрас - Форталеза: обзор матча 03 ноября 2022
Палмейрас
03.11.2022, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
4 : 0
Завершен
Форталеза
15'
Рони
32'
Дуду
48'
Рони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Форталеза
Замена
Майке
️️️️
Дуду
83'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Рони
77'
69'
Замена
Ф. Байано
️️️️
L. Crispim
69'
Замена
З. Велисон
️️️️
А. Кайо
Замена
Табата
️️️️
Г. Скарпа
65'
Замена
Г. Менино
️️️️
Данило
65'
59'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Т. Гальярдо
ГОЛ! 3:0!
Рони
Пас отдал
Дуду
48'
46'
Замена
М. Беневенуто
️️️️
Тити
Желтая карточка
Г. Скарпа
33'
ГОЛ! 2:0!
Дуду
Пас отдал
М. Роша
32'
23'
Желтая карточка
Тити
Желтая карточка
Данило
22'
ГОЛ! 1:0!
Рони
Пас отдал
Г. Скарпа
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
9
Эндрик
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Форталеза
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
10
Табата
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
4-1-2-3
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
26
Серкейра
14
Роша
8
Данило
93
Зе Рафаэль
9
Эндрик
92
Дуду
10
Скарпа
33
Рони
4-2-1-4
2
Тинга
4
Тити
2
Бритес
29
Капишаба
88
8
Кайо
11
Ромариньо
16
30
Робсон
91
91
Гальярдо
92
Дуду
12
Майке
12
Майке
92
Дуду
8
Данило
25
Менино
25
Менино
8
Данило
10
Скарпа
10
Табата
10
Табата
10
Скарпа
33
Рони
42
Лопес
42
Лопес
33
Рони
4
Тити
4
Беневенуто
4
Беневенуто
4
Тити
91
27
Байано
27
Байано
91
8
Кайо
28
Велисон
28
Велисон
8
Кайо
91
Гальярдо
10
Ромеро
10
Ромеро
91
Гальярдо
Остались в запасе
Палмейрас
Форталеза
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
21
Уэсли
ЛВ
77
Брено Лопес
ПВ
12
Вандерлан
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
21
Мойзес
ЛВ
96
Matheus Vargas
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
21
Уэсли
ЛВ
77
Брено Лопес
ПВ
12
Вандерлан
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
21
Мойзес
ЛВ
96
Matheus Vargas
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Палмейрас - Форталеза
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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