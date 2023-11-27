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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Палмейрас
Форталеза - Палмейрас: обзор матча 27 ноября 2023
Форталеза
27.11.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
2 : 2
Завершен
Палмейрас
20'
Т. Гальярдо
70'
Калебе
66'
Р. Вейга
77'
З. Рафаэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Палмейрас
Желтая карточка
Мариньо
90'
+7
Замена
П. Роша
️️️️
З. Велисон
90'
+2
Замена
L. Crispim
️️️️
Калебе
90'
+2
Замена
I. Machuca
️️️️
Я. Пикачу
86'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
А. Кайо
85'
84'
Замена
Фабиньо
️️️️
Р. Вейга
83'
Замена
Навес
️️️️
Эндрик
77'
ГОЛ! 2:2!
З. Рафаэль
Пас отдал
М. Серкейра
Замена
Мариньо
️️️️
Т. Гальярдо
76'
75'
Желтая карточка
Гарсия
74'
Желтая карточка
Майке
ГОЛ! 2:1!
Калебе
Пас отдал
Т. Гальярдо
70'
66'
ГОЛ! 1:1!
Р. Вейга
Пас отдал
Майке
63'
Замена
Вандерлан
️️️️
Б. Лопес
59'
Красная карточка
Г. Гомес
57'
Замена
Артур
️️️️
Р. Риос
57'
Замена
Рони
️️️️
М. Роша
ГОЛ! 1:0!
Т. Гальярдо
Пас отдал
Гилерме
20'
Желтая карточка
Б. Пачеко
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
30
Калебе
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
20
Гилерме
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
5
Ричард Риос
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Форталеза
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
28
Педро Аугусто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
7
Мариньо
ПВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
20
Эдуард Атуэста
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
4-3-1-3
91
Пачеко
2
Тинга
4
Тити
2
Бритес
8
Кайо
30
Калебе
22
Пикачу
20
Гилерме
91
Гальярдо
28
Велисон
1
3-2-2-2-1
1
Вевертон
14
Роша
15
Гомес
26
Серкейра
12
Майке
22
Пикерес
5
Риос
93
Зе Рафаэль
77
Лопес
23
Вейга
9
Эндрик
22
Пикачу
11
11
22
Пикачу
28
Велисон
32
Роша
32
Роша
28
Велисон
91
Гальярдо
7
Мариньо
7
Мариньо
91
Гальярдо
8
Кайо
8
Почеттино
8
Почеттино
8
Кайо
30
Калебе
91
91
30
Калебе
77
Лопес
12
Вандерлан
12
Вандерлан
77
Лопес
9
Эндрик
5
Навес
5
Навес
9
Эндрик
23
Вейга
5
Фабиньо
5
Фабиньо
23
Вейга
14
Роша
33
Рони
33
Рони
14
Роша
5
Риос
37
Артур
37
Артур
5
Риос
Остались в запасе
Форталеза
Палмейрас
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
14
Марсело Ломба
ВР
2
Гарсия
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
2
Гарсия
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Форталеза - Палмейрас
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Главный судья:
Andre Luiz Skettino Policarpo Bento, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
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