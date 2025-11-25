Федун продал свою долю в «Лукойле»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун больше не является акционером «Лукойла».

Он продал свою долю в компании. Ему принадлежало около 10 процентов акций нефтяного гиганта.

Доля Федуна оценивалась примерно в 7 миллиардов долларов, но неизвестно, заработал ли он такую сумму на сделке.

От акций «Лукойла» бизнесмен, проживающий в Монако, избавился еще в начале 2025 года.