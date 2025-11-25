Введите ваш ник на сайте
Федун продал свою долю в «Лукойле»

Сегодня, 22:22
6

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун больше не является акционером «Лукойла».

Он продал свою долю в компании. Ему принадлежало около 10 процентов акций нефтяного гиганта.

Доля Федуна оценивалась примерно в 7 миллиардов долларов, но неизвестно, заработал ли он такую сумму на сделке.

От акций «Лукойла» бизнесмен, проживающий в Монако, избавился еще в начале 2025 года.

  • Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
  • При нем команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
  • По окончании сезона-2021/22 «Лукойл» выкупил клуб у Федуна.

Источник: Reuters
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (7)
Красногорск_Фан
1764099509
Он не патриот. Скатертью дорога
Ответить
Povedkin
1764099574
Продал долю.Уехал в Монако. Показал что дед с его авантюрой отдельно, и он тоже в стороне.Не при делах.)
Ответить
Главные новости
Лига чемпионов. Моуринью поднял «Бенфику» с последнего места, «Галатасарай» потерпел сенсационное поражение
22:43
Кубок России. «Рубин» вылетел от тульского «Арсенала»
22:34
1
Федун продал свою долю в «Лукойле»
22:22
7
Яковлев: «Станкович хорошо относился только к одному игроку «Спартака»
22:10
2
Смолов – о Гусеве: «Перестал пить, серьезным стал»
21:57
2
Карпин ответил, будет ли еще совмещать работу в клубе и сборной России
21:35
ФотоСформированы корзины для жеребьевки ЧМ-2026
21:21
6
Подробности свадьбы Роналду и Джорджины
20:33
4
Смолов рассказал, как отказался от 9-миллионного контракта в зарубежном клубе
20:20
2
Карпин отреагировал на слухи, что он требовал больше полномочий в «Динамо»
20:08
Все новости
Реакция Жиго на смерть Симоняна
21:47
Радимов пошутил о ситуации Нгамале в «Динамо»
20:44
Смолов рассказал, как отказался от 9-миллионного контракта в зарубежном клубе
20:20
2
Карпин отреагировал на слухи, что он требовал больше полномочий в «Динамо»
20:08
Раскрыта зарплата Галактионова по новому контракту с «Локомотивом»
19:30
3
Смолов – об игроке «Спартака»: «Беда всегда, когда мяч к нему прилетает»
19:10
10
«Спартак» опубликовал подробную информацию о прощании с Симоняном
18:37
Зырянов и еще три футбольных функционера внесены в базу «Миротворца»*
18:25
5
Карпин ответил, когда «Динамо» смогло бы бороться за чемпионство
18:10
7
«Спартак» поборется за назначение Риеры
17:30
12
«Галатасарай» хочет приобрести игрока «Зенита»
17:18
2
В ЦСКА сочли неверными три решения судей в матче со «Спартаком»
17:06
8
В «Динамо» оценили кандидатуру Бубнова на пост главного тренера
16:54
20
Быстров сказал, был ли фол на Акинфееве в момент гола «Спартака»
16:43
12
Стала известна ситуация с тренерской лицензией у Романова
16:28
4
«Зенит» заинтересовался игроком сборной России
16:18
6
Карпин высказался о жестком контроле за игроками
16:07
5
«Зенит» принял решение по Соболеву
15:55
19
Шалимов назвал ошибки судей в матче «Спартак» – ЦСКА
15:47
4
Опубликована сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
15:25
1
Карпин обвинил игроков «Динамо»
15:12
6
Экс-вратарь «Динамо» оказался на грани суицида: «Жить вообще не хочется»
14:51
4
Реакция Мостового на страшную болезнь Алдонина
14:42
ФотоУ штаб-квартиры ФИФА в Швейцарии приспустили флаг в связи со смертью Симоняна
14:28
1
Хачатурянц: «Федуна не хватает российскому футболу»
14:18
3
ФотоАкинфеев вошел в Книгу рекордов России
13:55
3
Карпин объяснил увольнение из «Динамо»
13:43
13
Агент Батракова назвал чемпионаты, в которые может перейти игрок
13:39
1
