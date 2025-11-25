Федун продал свою долю в «Лукойле»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун больше не является акционером «Лукойла».
Он продал свою долю в компании. Ему принадлежало около 10 процентов акций нефтяного гиганта.
Доля Федуна оценивалась примерно в 7 миллиардов долларов, но неизвестно, заработал ли он такую сумму на сделке.
От акций «Лукойла» бизнесмен, проживающий в Монако, избавился еще в начале 2025 года.
- Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
- При нем команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- По окончании сезона-2021/22 «Лукойл» выкупил клуб у Федуна.
Источник: Reuters