Дзюба раскритиковал российских болельщиков

Сегодня, 12:44
7

Бывшему форварду сборной России Артему Дзюбе не нравится, как болеют в России.

«Понятно, что без болельщиков никуда, но когда они начинают массово говорить: «Да ну что это за футбол?!». Так и вы не поете, как на «Олд Траффорд» или «Энфилде»!

Давайте честно. Я был на чемпионатах мира и Европы, и, когда мы играли с Уэльсом или Англией, наших не было слышно. Мы только перед игрой выдавали «Калинку». Как только начинался матч, ты как будто в гостях. На Евро-2020 в Санкт-Петербурге против Финляндии ощущали, будто играем в Хельсинки», – сказал Дзюба.

Бывший вратарь «Спартака» Хомич, который «гонял подсрачниками» Дзюбу, нашел новую работу
Дзюба – о Слуцком: «Полулысый бегемот три дня Хвичу видел и рассказывает, что сделал из него игрока» 7
Комментарий Дзюбы насчет завершения карьеры
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем
NewLife
1768474410
Уже который день полное собрание сочинений .издежа зюбы
Ответить
...уефан
1768475312
..."Дзюбе не нравится, как болеют в России", а болелам не нравится, как играют в России. Логично, Артёмка?...
Ответить
Good_win_ФКСМ
1768476708
так и ты, онанирующее недоразумение, - не игрок уровня Эндфилда или Олд Трафорда... сиди уже скромно и готовься сниматься в немецких фильмах....
Ответить
DOCTOR PENALTY
1768477276
Какая кухня - такая и песня!
Ответить
Интерес
1768490576
Помнишь, как ты справедливо оценил игру сборной и себя при пролёте(со Слуцким)? Почему мы должны быть лучше вас-не понимаю.НЕт, мы точно беднее, но лучше, но болеем соответственно вашей игре.
Ответить
