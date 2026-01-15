Дзюба раскритиковал российских болельщиков

Бывшему форварду сборной России Артему Дзюбе не нравится, как болеют в России.

«Понятно, что без болельщиков никуда, но когда они начинают массово говорить: «Да ну что это за футбол?!». Так и вы не поете, как на «Олд Траффорд» или «Энфилде»!

Давайте честно. Я был на чемпионатах мира и Европы, и, когда мы играли с Уэльсом или Англией, наших не было слышно. Мы только перед игрой выдавали «Калинку». Как только начинался матч, ты как будто в гостях. На Евро-2020 в Санкт-Петербурге против Финляндии ощущали, будто играем в Хельсинки», – сказал Дзюба.