«Зенит» улучшил предложение по Джону Джону

«Зенит» продолжает работу по трансферу полузащитника «Брагантино» Джона Джона.
Россияне улучшили предложение до 20 миллионов евро, сообщает журналист Вене Касагранде в соцсетях.
- Ранее сообщалось, что петербуржцы предложили за игрока 15 миллионов евро.
- 23-летний Джон Джон в этом году провел за «Брагантино» 1 матч, забил 1 гол. В прошлом году бразилец сыграл за клуб в 51 встрече, отметился 13 забитыми мячами и 11 ассистами.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Бомбардир»