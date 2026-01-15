Введите ваш ник на сайте
«Зенит» улучшил предложение по Джону Джону

Сегодня, 11:27
11

«Зенит» продолжает работу по трансферу полузащитника «Брагантино» Джона Джона.

Россияне улучшили предложение до 20 миллионов евро, сообщает журналист Вене Касагранде в соцсетях.

  • Ранее сообщалось, что петербуржцы предложили за игрока 15 миллионов евро.
  • 23-летний Джон Джон в этом году провел за «Брагантино» 1 матч, забил 1 гол. В прошлом году бразилец сыграл за клуб в 51 встрече, отметился 13 забитыми мячами и 11 ассистами.
  • Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Брагантино Зенит Джон Джон
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768466176
Меня прикалывает имя этого игрока)) Родители долго не думали, как его назвать, хотя наверное это прозвище, а имя не выговоришь настоящее)))
Ответить
Терекфан
1768466853
везёт же некоторым,тут другие и за мильон не могут себе позволить игрока.
Ответить
rash1959
1768468864
Надо ещё плюсануть двадцатку родственникам и агенту. Или их двое Джон и Джон?
Ответить
boris63
1768474850
По десять лямов за каждого Джона маловато будет.
Ответить
Айболид
1768482339
"... сообщает журналист Вене Касагранде в соцсетях" Ну как тут не проникнуться доверием ? ))) Ладно ,гуДалину сойдёт .
Ответить
Интерес
1768490800
Раз два Джона,то логично на каждого по десятке.Теперь идут к "трём Джонам".
Ответить
