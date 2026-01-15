Введите ваш ник на сайте
Реакция Слуцкого на увольнение Хаби Алонсо из «Реала»

Сегодня, 16:41
4

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением о решении «Реала» отправить в отставку Хаби Алонсо.

«Он сломал все тактические устои, которые много-много лет были в «Реале».

И когда ты играешь с персональной опекой и Винисиус, извините, должен за «своим» правым защитником бежать в свою штрафную площадь по существу, то, конечно, Винисиус потом не будет забивать 18 матчей подряд. Потому что ему потом, отобрав мяч в своей штрафной, нужно бежать обратно туда…

И, конечно, они все были недовольны этими вещами. Я очень чeтко понимаю, что есть тренеры, которые могут насаждать свои идеи в определeнного рода клубах, и это будет работать и делаться.

А есть команды, куда должен прийти Карло Анчелотти и за счeт глыбы, масштаба, всего должен управлять игроками.

Поэтому то, что работало в Леверкузене, при всeм уважении, с игроками Леверкузена, это абсолютно не факт, что будет работать в мадридском «Реале», – сказал Слуцкий.

  • Алонсо уволили 12 января. Его сменил Альваро Арбелоа.
  • Под его руководством «Реал» выиграл 24 из 34 матчей при 4 ничьих и 6 поражениях.

Еще по теме:
Слуцкий: «Гурцкая прав, что я мог бы привести «Спартак» к чемпионству» 13
Дзюба – о Слуцком: «Полулысый бегемот три дня Хвичу видел и рассказывает, что сделал из него игрока» 7
Слуцкий похвалил Заболотного: «По этому компоненту он лучший нападающий в мире» 3
Источник: ютуб-канал Fonbet
Испания. Примера Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Реал Слуцкий Леонид Алонсо Хаби
Комментарии (4)
Император Бомжей
1768484792
Прикольно брать видео из ютуба, дробить его на текст и выкладывать как новости, по мне так лучше вообще перерыв сделать, чем заниматься такой шляпой))) Кстати: В «Реале» считают, что во вчерашнем вылете из Кубка Испании от «Альбасете» виноват уволенный Хаби Алонсо: внутри мадридского клуба пришли к выводу, что испанца «нужно было уволить ещё раньше» – примерно в первых числах декабря. Так, в «Реале» связывают поражение от 17-й команды второго дивизиона Испании с неудачной работой Хаби Алонсо, а не нового главного тренера Альваро Арбелоа.
Ответить
subbotaspartak
1768490176
Реакция Слуцкого на увольнение Хаби Алонсо... Сыпью пошёл?
Ответить
