Реакция Слуцкого на увольнение Хаби Алонсо из «Реала»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением о решении «Реала» отправить в отставку Хаби Алонсо.

«Он сломал все тактические устои, которые много-много лет были в «Реале».

И когда ты играешь с персональной опекой и Винисиус, извините, должен за «своим» правым защитником бежать в свою штрафную площадь по существу, то, конечно, Винисиус потом не будет забивать 18 матчей подряд. Потому что ему потом, отобрав мяч в своей штрафной, нужно бежать обратно туда…

И, конечно, они все были недовольны этими вещами. Я очень чeтко понимаю, что есть тренеры, которые могут насаждать свои идеи в определeнного рода клубах, и это будет работать и делаться.

А есть команды, куда должен прийти Карло Анчелотти и за счeт глыбы, масштаба, всего должен управлять игроками.

Поэтому то, что работало в Леверкузене, при всeм уважении, с игроками Леверкузена, это абсолютно не факт, что будет работать в мадридском «Реале», – сказал Слуцкий.