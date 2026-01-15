Павлюченко обратился к Баринову, сменившему «Локомотив» на ЦСКА

Роман Павлюченко поддержал экс-капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, ушедшего в ЦСКА.

Полузащитник сменил команду во вторник за 2 млн евро.

Баринов обратился к болельщикам «Локо», попросив не считать его Иудой.

В июле 2024 года он обещал не уходить в другой российский клуб.

29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.

«Братец, это твой личный футбольный путь, твоя личная жизнь, делай так, как считаешь нужным.

Ты всем всe доказал, красавец. Удачи», – написал Павлюченко в комментарии к посту Баринова в соцсетях.