Павлюченко обратился к Баринову, сменившему «Локомотив» на ЦСКА

Роман Павлюченко поддержал экс-капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, ушедшего в ЦСКА.
- Полузащитник сменил команду во вторник за 2 млн евро.
- Баринов обратился к болельщикам «Локо», попросив не считать его Иудой.
- В июле 2024 года он обещал не уходить в другой российский клуб.
- 29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.
«Братец, это твой личный футбольный путь, твоя личная жизнь, делай так, как считаешь нужным.
Ты всем всe доказал, красавец. Удачи», – написал Павлюченко в комментарии к посту Баринова в соцсетях.
Источник: «Бомбардир»