  • Слуцкий: «Гурцкая прав, что я мог бы привести «Спартак» к чемпионству»

Слуцкий: «Гурцкая прав, что я мог бы привести «Спартак» к чемпионству»

Сегодня, 12:24
15

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на ютуб-канале FONBET прокомментировал мнение, что он привел бы «Спартак» к титулу.

– Недавно Тимур Гурцкая дал резонансное интервью и сказал, что единственный российский тренер, который мог бы привести «Спартак» к титулу, это вы.

– Ну а что, нет? Прав, прав (смеeтся).

– Леонид Викторович, у вас есть принцип не приходить в «Спартак» из-за того, что вы работали в ЦСКА?

– Господи… Я вообще не рассуждаю такими категориями. Пока у меня есть принцип работать в той команде, где я сейчас работаю, и добиться с ней всe-таки в этом году… Ну, должна быть у нас третья попытка стать чемпионами. Потому что уж очень близко и уж очень хочется.

  • «Спартак» 5 января назначил Хуана Карлоса Карседо.
  • С испанским тренером заключили контракт до лета 2028 года.
  • Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Спартак Слуцкий Леонид Гурцкая Тимур
Интерес
1768471189
Словом, "бог троицу любит", или-на выход.Тогда и "Спартак" будет готов принять беженца, очистившегося от "российской скверны" многолетним пребыванием за границей.
Ответить
bashnat013
1768471645
Он скромный человек ! Ему не по масти на свиноферме работать!
Ответить
...уефан
1768472940
..."Я мог бы выпить море, Мог бы стать другим, Вечно молодым, вечно пьяным"(с)...
Ответить
Император Бомжей
1768474420
Слуцкий уже отвык от российского футбола, да и не стал бы он тренировать Спартак, он ответил на этот вопрос: скорее нет! Главное, Гурцкую, жирного продавца помидоров, держать подальше от нормальных людей, это животное опасно)))
Ответить
Гавроша Седьмой
1768476352
Даже слуцкий плюется от сырдыха!
Ответить
Good_win_ФКСМ
1768476485
жирному борову сперва надо Китай выиграть, а то просирает с таким составом и админ.ресурсом который год чемпионство в "левом" чемпионате... а в Азиатской ЛЧ вылетает на ранних стадиях
Ответить
