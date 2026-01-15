Слуцкий: «Гурцкая прав, что я мог бы привести «Спартак» к чемпионству»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на ютуб-канале FONBET прокомментировал мнение, что он привел бы «Спартак» к титулу.

– Недавно Тимур Гурцкая дал резонансное интервью и сказал, что единственный российский тренер, который мог бы привести «Спартак» к титулу, это вы.

– Ну а что, нет? Прав, прав (смеeтся).

– Леонид Викторович, у вас есть принцип не приходить в «Спартак» из-за того, что вы работали в ЦСКА?

– Господи… Я вообще не рассуждаю такими категориями. Пока у меня есть принцип работать в той команде, где я сейчас работаю, и добиться с ней всe-таки в этом году… Ну, должна быть у нас третья попытка стать чемпионами. Потому что уж очень близко и уж очень хочется.