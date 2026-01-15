Слуцкий: «Гурцкая прав, что я мог бы привести «Спартак» к чемпионству»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на ютуб-канале FONBET прокомментировал мнение, что он привел бы «Спартак» к титулу.
– Недавно Тимур Гурцкая дал резонансное интервью и сказал, что единственный российский тренер, который мог бы привести «Спартак» к титулу, это вы.
– Ну а что, нет? Прав, прав (смеeтся).
– Леонид Викторович, у вас есть принцип не приходить в «Спартак» из-за того, что вы работали в ЦСКА?
– Господи… Я вообще не рассуждаю такими категориями. Пока у меня есть принцип работать в той команде, где я сейчас работаю, и добиться с ней всe-таки в этом году… Ну, должна быть у нас третья попытка стать чемпионами. Потому что уж очень близко и уж очень хочется.
- «Спартак» 5 января назначил Хуана Карлоса Карседо.
- С испанским тренером заключили контракт до лета 2028 года.
- Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
Источник: «Чемпионат»