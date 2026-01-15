Баринова назвали предателем

Журналист «Известий» Алексей Фомин дал оценку трансферу Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Полузащитник перешел в ЦСКА за 2 миллиона евро.

29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.

Дмитрий – чемпион юношеского Евро-2013.

«Что в исполнении Карпа, что ранее в исполнении Кузьмичeва забавляет отсыл на то, что ещe до смены Леонченко на Ротенберга Бара дал ЦСКА обещание перейти. А кто его заставлял давать слово и с концами сжигать мосты? Если он ему так дорог родной клуб, как писал вчера сам Бара в соцсетях и говорил его агент, то на кой хрен загонять себя в положение обязанного другому клубу? Ну а раз дал слово, то почему в декабре после матча с Сочи не сказал открыто, что с «Локо» тема закрыта?

Поэтому, не снимая вины с Леонченко и Нагорных, надо отметить одно: Бара – предатель, и, надеюсь, во время матчей с «Локо» будет получать с трибун заслуженную порцию говна. Предательство не в том, что он не пошeл на уступки Леонченко, а в том, что сжeг мосты с клубом настолько, что Ротенберг уже не мог отыграть ситуацию. И не важно, сам Бара инициировал это сжигание мостов, или его продавили Кузьмичeв с Банатиным.

Если бы он действительно относился к «Локо» как к родному дому, то до последнего оставлял бы ему шансы разрулить ситуацию. Это не Лоськов, которого Липатов и Бышовец выдавили из команды целенаправленно, и шансы пересидеть полгода до увольнения одного и сворачивания полномочий другого были слишком иллюзорными», – написал Фомин.