Баринова назвали предателем

Сегодня, 13:13
4

Журналист «Известий» Алексей Фомин дал оценку трансферу Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

  • Полузащитник перешел в ЦСКА за 2 миллиона евро.
  • 29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.
  • Дмитрий – чемпион юношеского Евро-2013.

«Что в исполнении Карпа, что ранее в исполнении Кузьмичeва забавляет отсыл на то, что ещe до смены Леонченко на Ротенберга Бара дал ЦСКА обещание перейти. А кто его заставлял давать слово и с концами сжигать мосты? Если он ему так дорог родной клуб, как писал вчера сам Бара в соцсетях и говорил его агент, то на кой хрен загонять себя в положение обязанного другому клубу? Ну а раз дал слово, то почему в декабре после матча с Сочи не сказал открыто, что с «Локо» тема закрыта?

Поэтому, не снимая вины с Леонченко и Нагорных, надо отметить одно: Бара – предатель, и, надеюсь, во время матчей с «Локо» будет получать с трибун заслуженную порцию говна. Предательство не в том, что он не пошeл на уступки Леонченко, а в том, что сжeг мосты с клубом настолько, что Ротенберг уже не мог отыграть ситуацию. И не важно, сам Бара инициировал это сжигание мостов, или его продавили Кузьмичeв с Банатиным.

Если бы он действительно относился к «Локо» как к родному дому, то до последнего оставлял бы ему шансы разрулить ситуацию. Это не Лоськов, которого Липатов и Бышовец выдавили из команды целенаправленно, и шансы пересидеть полгода до увольнения одного и сворачивания полномочий другого были слишком иллюзорными», – написал Фомин.

Источник: телеграм-канал Алексея Фомина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Баринов Дмитрий
...уефан
1768472555
...лоб зелёнка мазать, дырка делать!...
Ответить
boris63
1768474375
Глупые обвинения, а что сделал Ротенберг, чтобы удержать игрока? Дал контракт на сорок процентов меньше, чем прежний, хотя и это агент Баринова опроверг. По сути, делали видимость удержания игрока, чтобы самих болельщики не обвинили, и слили всё гамно на игрока.
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1768489049
Всё по делу сказанул
Ответить
Интерес
1768490221
Такое ч?мо, как Лёха Фомин, с его взглядами и лексикой, в советское время работал бы максимум в газете "Гудок", а он представляет первую российскую газету... Сам Фомин будет сидеть в кресле до пенсии, он способен на "лебединую верность". Даже в главреды не пойдёт!
Ответить
