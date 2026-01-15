Карседо – о назначении в «Спартак»: «Деньги – не главная мотивация»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал назначение.

Карседо стал главным тренером красно-белых 5 января.

«Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 11 очков.

Команда не брала РПЛ с 2017 года.

– Почему вы не можете сказать, что ваша главная мотивация – деньги?

– «Спартак» знают везде. Это известная команда. Да, «Пафос» играет в ЛЧ и там все было хорошо, меня любили. И предложение «Спартака» было не единственное. И «Пафос» предлагал новый контракт с большими деньгами. Но мы выбрали «Спартак». Деньги – не главная мотивация.