Марокканский защитник «Сочи» не вернулся из отпуска

Защитник «Сочи» Яхья Аттиат-Алла вновь не вернулся в расположение клуба.

«Аттиат-Аллах не вернулся в расположение клуба после новогодних каникул и начал переговоры с «Раджой» из Касабланки. Причины такого поведения – недовольство своим игровым временем + не смог прижиться в Краснодарском крае из-за постоянных аренд.

Футболист считает, что не попал в состав сборной Марокко на Кубке Африки, потому что ему не давали выходить на поле (сыграл всего восемь из 18 матчей в сезоне, и то в большинстве случаев выпускался на замену). Это его злило, так как считал, что он одна из главных звeзд команды – был одним из творцов победы над Португалией в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре как-никак.

В итоге начал переговоры с «Раджой». Сумма, которую готов предложить марокканский клуб, – примерно 500 тысяч долларов», – написал источник.